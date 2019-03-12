Tank Palet'in özelleştirilmesine karşı mitinge izin verilmedi

Türk Harb-İş’in Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı Ankara’da düzenlemek istediği mitinge Valilik izin vermedi. Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozel ise valiliğin mitingin güvenliğini sağlayamayacaklarını kendilerine söylediğini aktararak “Özelleştirme şartnamesinde işçileri koruyan hükümler olmazsa üzerimize düşeni yaparız” dedi.

Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş sendikasının Sakarya’da bulunan ve Tank Palet fabrikası olarak bilinen 1’inci Ana Bakım Fabrikası’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsımına alınmasına karşı 16 Mart Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği mitinge izin verilmedi. Türk Harb-İş tarafından açıklamada, 1 Mart tarihinde Ankara Valiliği’ne müracaatta bulunduklarını fakat valiliğin mitinge izin vermediği belirtildi. Açıklamada, Ankara Valiliği’nin Ankara İl Emniyet Müdüğürlünce yapılan “seçim döneminde bulunulması ve genel güvenlik bakımından uygun olmadığı” değerlendirmesi sonucunda mitinge izin verilmediğinin altı çizildi.

‘ŞARTNAMEDE İŞÇİLERİ KORUYAN HÜKÜMLER OLMAZSA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ’

Evrensel’e konuşan Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozel, “Biz daha önce Adapazarı’da yaptığımız mitingle, 8 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz kahvaltı ile 15 – 20 bin kişiye bu özelleştirme kararıyla ilgili derdimizi anlatmıştık. İsteğimiz Ankara halkına da derdimizi anlatmaktı” dedi. Ankara Valisi ile bizzat görüştüğünü söyleyen Bozel, valinin seçim sürecinde günde 4-5 miting yapılmasını sebep göstererek miting güvenliğini sağlayamayacaklarını belirttiğini aktardı. Özelleştirme şartnamesini bekleyeceklerini ifade eden Bozel, “Şartnamede işçi kardeşlerimizin korumasına yönelik belli hükümler yoksa biz Başkanlar Kurulumuzu yeniden toplar, üzerimize düşeni yaparız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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