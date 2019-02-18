CHP’den Tank Palet özelleştirmesiyle ilgili Erdoğan’a 9 soru

CHP, Sakarya’daki Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin broşür hazırladı. Broşürler bütün CHP il ve ilçe örgütlerine gönderildi. Tank Palet Fabrikası broşürünün ön yüzünde “Hiçbir devlet 20 milyar dolarlık kendi Tank Palet Fabrikasını yabancılara peşkeş çekmez yazısı” yer aldı. Broşürün ikinci sayfasında ise Kılıçdaroğlu’nun 15 Ocak’taki grup toplantısında dile getirdiği konuşmanın yeniden düzenlendiği bir bölüme yer verildi.

Broşürün üçüncü sayfasında ise Kılıçdaroğlu’nun Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili yönelttiği sorular şöyle yer aldı:

Fabrikanın özelleştirme işlemleri için “Değer Tespit Komisyonu” oluşturulmuş mudur? Komisyon değer tespiti yapmış mıdır? Komisyon bir değer tespiti yapmışsa, bu değer kaç liradır? Fabrikanın özelleştirme işlemleri için “İhale Komisyonu” oluşturulmuş mudur? İhale yapılmış mıdır? İhale yapıldı ise; ne zaman, nerede ve Resmi Gazete’de ilan edilmeden nasıl yapılmıştır? Hangi usule göre yapılmıştır? İhaleye kaç firma teklif vermiştir? Verilen teklifler nelerdir? İhaleyi aldığı söylenen şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Tank – Palet yapacak olan BMC şirketinin yüzde 49.9’u Katarlılara kaça satılmıştır? Erdoğan’a, Katar Emiri tarafından bedava verildiği söylenen “Uçan Saray”la bu ihalenin bir bağlantısı var mıdır? Fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra da çalışmaya devam edecek midir? Edecekse, askerlerimiz Katar ordusunun emrinde mi çalışacaklardır? Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa bunun sebebi nedir? Hangi kanun size bu yetkiyi vermektedir? (HABER MERKEZİ)

Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi

Sakarya Tank Palet işçilerinden özelleştirme karşıtı eylem