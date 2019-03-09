Harb-İş Başkanı Bayram Bozal: Tank Palet kararı yeniden düşünülsün

Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile üyeleriyle ve kadınlarla buluştuğu bir kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal da katıldı.

Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesi'nin 8 Mart etkinliğindeki konuşmaların gündeminde 20 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası vardı. İşçi ailelerinin, kadınların, çocukların da konuşmalar yaptığı etkinlikte kararın tekrar düşünülmesi fikrine vurgu yapıldı.

Konuşmasına 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmesinin nedeni olan 129 kadın işçiyi anarak başlayan Bozal, Tank Palet’e ilişkin özelleştirme kararının tekrar yeniden düşünülmesini istediklerini belirtti.

Hukuki olarak da sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Bozal, “Danıştay 13. Daireye 2 dava açtık, kararın iptalini istedik. İnanıyoruz ki, nisanda bu haklı davamızdan olumlu sonuç alacağız” diye konuştu. ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi) dışındaki her şeye karşı olduklarını belirten Bozal, “Bu işi ASFAT üzerinden yapalım, işçiler güvenceli olsun.” dedi.

Etkinlik 16 Mart’ta Ankara’da yapılacak mitingin duyurusu ve çağrısıyla sona erdi. (Sakarya/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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