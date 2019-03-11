Muğla'da su hattı döşerken toprak altında kalan işçi öldü
Muğla'da alışveriş merkezinin su hattı döşemesi sırasında toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Muğla'da, alışveriş merkezinin su hattı döşemesi için tek başına çalışan Ahmet Akbayır toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezinin su hattını döşeyen yalnız çalışan 51 yaşındaki Ahmet Akbayır, çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kaldı.
Yakınları, uzun bir süre Akbayır'a ulaşamayınca meraklandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, saat 17.00 sıralarında, tenha yerdeki göçüğü fark etti. Yapılan çalışma sonrası göçük altındaki Akbayır'a ulaşıldı. Göçükten çıkarılan Akbayır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ahmet Akbayır'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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