10 Mart 2019 15:42

Esenyurt Marmara Park AVM’de yanarak ölen işçiler unutulmadı

Esenyurt'taki Marmara Park AVM inşaatında çalışırken kaldıkları çadırda yanarak hayatını kaybeden 11 işçi 7. ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Esenyurt Marmara Park AVM’de yanarak ölen işçiler unutulmadı

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

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    İstanbul Esenyurt’ta bulunan Marmara Park AVM inşaatında çalışırken, kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 11 işçi, 7. ölüm yıl dönümlerinde anıldı. İş Cinayetlerinde Hayatlarını Kaybedenlerin Aileleri ve Yakınları ile Adalet Arayan İşçi Aileleri Marmara Park AVM önünde açıklama yaptı. “Esenyurt’u unutmadık unutturmayacağız” pankartı açan aileler "İş kazası değil cinayet", "Sorumlular belli adalet istiyoruz" sloganları attı. Anma etkinliği, açıklamanın ardından ailelerin yangının gerçekleştiği yere yürüyüp, karanfiller bırakmasıyla sona erdi.

    Basın açıklamasının iş cinayetinde hayatını kaybeden Barış Kıyak'ın kardeşi Damla Kıyak okudu. Kıyak, “Başından beri adalet mücadelelerimizde bize güç veren, sesimizi duyuran, bugün de burada, yanımızda olan dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bundan tam 7 yıl önce, Esenyurt Marmara Park AVM inşaatında çalışırken 11 Mart 2012’de gece kaldıkları çadırlarda çıkan yangında 11 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti” dedi.

    “EKMEK MÜCADELESİNİN İŞÇİNİN HAYATINA MAL OLMASINI İSTEMİYORUZ”

    “Türkiye’nin iş cinayetleri karnesinin korkunçluğu değişmiyor. İş cinayetlerini durdurmak için yetkililer kıllarını kımıldatmıyor” diyen Kıyak, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2018’de en az 1923 işçi, Ocak 2019’da en az 155, Şubat 2019’da en az 125 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ekmek mücadelesinin işçinin hayatına mal olmasını istemiyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlandığı, daha insani çalışma koşullarının yaratılmasını istediğimiz için buradayız. Denetim sorumluluğu olanların görevlerini gereği gibi yapmasını istediğimiz için buradayız. 7 yıl boyunca tek talebimiz, bu vahşetin sorumlularının tümünün tespit edilmesi, bütün sorumluların yargılanması ve en ağır şekilde cezalandırılması oldu” diye konuştu.

    “ZEDELENEN ADALET DUYGUMUZ BİR PARÇA DA OLSA TAMİR EDİLSİN”

    Duruşmanın 17 Mayıs 2019’a ertelendiğini söyleyen Kıyak, “Bizler aileler olarak hepinizi duruşma günü yanımızda olmaya çağırıyoruz. Gelin ki gözümüzün içine baka baka vicdanlarının rahat olduğunu söyleyemesinler. Tüm sorumluların yargılandığı, ödül gibi cezaların verilmediği bir dava olsun davamız. Zedelenen adalet duygumuz bir parça da olsa tamir edilsin, bir iş cinayeti davası daha cezasızlıkla sonuçlanmasın.

    Tüm sorumlular yargılanana kadar adalet aramaya, davamızı takip etmeye devam edeceğiz. 7 yıl boyunca firma çalışanlarının yargılanması yetmez, işverenler de yargılanmalı dedik. Naylon çadırda 11 işçinin yanarak öldüğünü unutarak davrananların kalbi kurusun dedik. Mart soğuğunda, naylon çadırlarda barındırılan, yanarak ölen 11 işçiyi unutup, destek olmayanlar insanlığından şüphe etsin dedik. Patrona villa, işçiye naylon çadır reva görüp, işçiler çadırda yaşasın diyenler yargılansın dedik. Adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz dedik. 7 yıldır Esenyurt Marmara Park AVM çadır yangınında hayatını kaybedenler anısına bu bölgede bir park yapılmalıdır dedik. Yapılmadı. Sembolik olarak bizler 11 canımız için 11 fidan diktik. İş cinayeti lanetinin unutulmamasının bir işareti ve kaybettiklerimizin anısına saygımızı temsilen bir anıt dikilmelidir dedik. Anıt dikilmedi. İşçilere ne kadar değer verildiğinin somut kanıtlarıdır bu isteklerimizin yerine getirilmeyişi” diye konuştu.

    Kıyak, son olarak bütün dünyada iş cinayetlerin de hayatlarını kaybedenler için anma ve yas günü olan 28 Nisan’ın Türkiye’de de olmasını ve Esenyurt AVM yangınında hayatını kaybedenler için anıt ve park yapılmasını istedi.

    “BİZ SADECE ADALET ARIYORUZ”

    Daha sonra Barış Kıyak'ın annesi Ayşe Kıyak söz aldı. Kıyak, “11 evladımızın mezarı burada gömülü. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Biz sadece adalet arıyoruz” dedi. Anma etkinliği, yapılan açıklamanın ardından ailelerin yangının gerçekleştiği yere yürüyüp, karanfiller bırakması ile sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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