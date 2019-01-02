2018'de uçak kazalarında 556 kişi hayatını kaybetti

Havacılık Güvenlik Ağı (Aviation Safety Network - ASN), 2018 uçak kazası istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl 15 ölümcül uçak kazası meydana geldi ve bunlarda 556 kişi yaşamını yitirdi.

Kazalardan 12'si yolcu uçuşlarında, 3'ü de kargo uçuşlarında meydana geldi.

Bu, 2018'i ölümcül kaza sayısına göre en güvenli üçüncü yıl, ölümler bakımından da en güvenli dokuzuncu yıl yaptı.

Ancak 2018'in istatistikleri, "havacılık tarihinin en güvenli yılı" olarak nitelenen 2017'nin çok üstünde. 2017'de 10 kaza meydana gelmiş ve 44 hayatını kaybetmişti.

ASKERİ UÇUŞLARDA YAŞANAN KAZALAR DEĞERLENDİRİLMEDİ

İnfografik: Havacılık Güvenlik Ağı (ASN)

ASN, istatistikleri hazırlarken askeri uçuşlarda yaşanan kazaları kayda almadı. Yalnızca 14 veya daha fazla yolcu taşımak için lisanslanmış ticari uçakların yaptığı ölümcül kazalar incelendi.

Cezayir’e ait bir askeri uçağın Boufarik’taki askeri üs yakınlarında düşmesi sonucu 257 kişinin öldüğü kaza da istatistiklere dahil edilmeyenler arasında.

Askeri nakliye uçuşlarında meydana gelen kazalar da dahil edilseydi, toplam 25 ölümcül kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 917 olacaktı.

'SON 20 YILDA GÜVENLİK KONUSUNDA BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ'

2018'e ait verileri değerlendiren ASN CEO'su Harro Ranter, güvenlik seviyesinin önemli ölçüde arttığını belirtti ve “Eğer kaza oranı 10 yıl öncesi ile aynı olsaydı, 2018'de 39 ölümcül kaza yaşanacaktı. Bu, son 20 yılda güvenlik açısından büyük bir ilerleme olduğunu gösteriyor" dedi.

2018 yılında yaşanan kazalardan birinde, Lion Air’e kayıtlı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Java Denizi’ne düşmüş 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Mayıs ayında ise Cubana Havayolları’na ait Boeing 737-201, Havana Havalimanı’nın hemen dışında düşmüş, 112 kişi yaşamını yitirmişti.

Nepal, Rusya, İran’da da ölümlü uçak kazaları yaşandı. (DIŞ HABERLER)

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