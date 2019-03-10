10 Mart 2019 11:38
Son Güncellenme Tarihi: 10 Mart 2019 12:52

Etiyopya Havayollarının 157 kişiyi taşıyan uçağı düştü

Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

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Etiyopya Havayollarının 157 kişiyi taşıyan uçağı düştü

Fotoğraf: Adrian Pingstone/Wikimedia Commons

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    Etiyopya Havayollarının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden yolcu uçağı düştü. ET 302 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737 MAX tipi uçakta 149'u yolcu ve 8'i mürettebat 157 kişi vardı.

    Uçağın Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından 6 dakika sonra yerel saatle 08:44'te düştüğü bildirildi. Uçağın neden düştüğü bilinmiyor. Flightradar24, uçağın kalkıştan sonra dengesiz dikey hıza sahip olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

    Geçtiğimiz yıl Endonezya'da Cava Denizi'ne düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği uçak da Boeing 737 MAX tipiydi.

    Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Havayollarından yapılan resmi duyuruda arama ve kurtarma operasyonunun başladığı duyuruldu. Etiyopya Havayolları, uçağın Bishoftu yakınlarında düştüğünü açıkladı.

    Etiyopya-Kenya

    Etiyopya(yeşil) ve Kenya(sarı)

    Harita: Aquintero82/Wikimedia Commons

    BAŞBAKAN AHMED'DEN AÇIKLAMA

    Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini gönderdi.

    ETİYOPYA HAVAYOLLARI TARİHİNDEKİ KAZALAR

    1945'te ülkenin lideri Haile Selassie tarafından kurulan devlet şirketi, Afrika'da pek çok noktaya uçan popüler bir havayolları firması.

    BBC'nin haberine göre Güney Afrika ve Kenya Havayolları ile birlikte Sahraaltı Afrika'nın başta gelen havayolları arasında bulunan Etiyopya Havayollarının tarihinde birkaç önemli kaza bulunuyor:

    • 1988: Kalkışta bir güvercin sürüsüne çarpan uçak, havalimanına geri dönerken düştü ve 31 kişi hayatını kaybetti.
    • 1996: Avustralya'ya iltica etmek isteyen 3 Etiyopyalı tarafından kaçırılan uçağın yakıtı bitince, motorları durdu. Pilotların denize indirmeye çalıştığı uçak, mercan resifine çarpınca 175 yolcudan 123'ü öldü.
    • 2010: Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçak, kısa süre sonra Akdeniz'e düştü, 90 kişi hayatını kaybetti.

    2018'DE 556 KİŞİ UÇAK KAZALARINDA ÖLDÜ

    Havacılık Güvenlik Ağı'nın verilerine göre 2018'de meydana gelen 15 ölümcül uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)

    2018'de uçak kazalarında 556 kişi hayatını kaybetti

    2018'de uçak kazalarında 556 kişi hayatını kaybetti

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