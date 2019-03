Etiyopya Havayollarının 157 kişiyi taşıyan uçağı düştü

Etiyopya Havayollarının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden yolcu uçağı düştü. ET 302 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737 MAX tipi uçakta 149'u yolcu ve 8'i mürettebat 157 kişi vardı.

Uçağın Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından 6 dakika sonra yerel saatle 08:44'te düştüğü bildirildi. Uçağın neden düştüğü bilinmiyor. Flightradar24, uçağın kalkıştan sonra dengesiz dikey hıza sahip olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Endonezya'da Cava Denizi'ne düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği uçak da Boeing 737 MAX tipiydi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ethiopian Airlines flight ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 - delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16

Havayollarından yapılan resmi duyuruda arama ve kurtarma operasyonunun başladığı duyuruldu. Etiyopya Havayolları, uçağın Bishoftu yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Etiyopya(yeşil) ve Kenya(sarı) Harita: Aquintero82/Wikimedia Commons

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini gönderdi.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.