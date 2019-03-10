Etiyopya Havayollarının 157 kişiyi taşıyan uçağı düştü

Etiyopya Havayollarının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden yolcu uçağı düştü. ET 302 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737 MAX tipi uçakta 149'u yolcu ve 8'i mürettebat 157 kişi vardı.

Uçağın Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından 6 dakika sonra yerel saatle 08:44'te düştüğü bildirildi. Uçağın neden düştüğü bilinmiyor. Flightradar24, uçağın kalkıştan sonra dengesiz dikey hıza sahip olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Endonezya'da Cava Denizi'ne düşen ve 189 kişinin hayatını kaybettiği uçak da Boeing 737 MAX tipiydi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ethiopian Airlines flight ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa



The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 - delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16 — Alex Macheras (@AlexInAir) 10 Mart 2019

Havayollarından yapılan resmi duyuruda arama ve kurtarma operasyonunun başladığı duyuruldu. Etiyopya Havayolları, uçağın Bishoftu yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Etiyopya(yeşil) ve Kenya(sarı) Harita: Aquintero82/Wikimedia Commons

BAŞBAKAN AHMED'DEN AÇIKLAMA

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini gönderdi.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 Mart 2019

ETİYOPYA HAVAYOLLARI TARİHİNDEKİ KAZALAR

1945'te ülkenin lideri Haile Selassie tarafından kurulan devlet şirketi, Afrika'da pek çok noktaya uçan popüler bir havayolları firması.

BBC'nin haberine göre Güney Afrika ve Kenya Havayolları ile birlikte Sahraaltı Afrika'nın başta gelen havayolları arasında bulunan Etiyopya Havayollarının tarihinde birkaç önemli kaza bulunuyor:

1988: Kalkışta bir güvercin sürüsüne çarpan uçak, havalimanına geri dönerken düştü ve 31 kişi hayatını kaybetti.

1996: Avustralya'ya iltica etmek isteyen 3 Etiyopyalı tarafından kaçırılan uçağın yakıtı bitince, motorları durdu. Pilotların denize indirmeye çalıştığı uçak, mercan resifine çarpınca 175 yolcudan 123'ü öldü.

2010: Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçak, kısa süre sonra Akdeniz'e düştü, 90 kişi hayatını kaybetti.

2018'DE 556 KİŞİ UÇAK KAZALARINDA ÖLDÜ

Havacılık Güvenlik Ağı'nın verilerine göre 2018'de meydana gelen 15 ölümcül uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)

2018'de uçak kazalarında 556 kişi hayatını kaybetti