Balıkesir Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmasını Bandırma'da sürdürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, çevre ilçe ve köylerin ardından seçim çalışmasına Bandırma'da devam ediyor. Bandırma, sanayi havzası ve gençlerin yoğun olduğu bir bölge olmasından kaynaklı Balıkesir’in en hareketli ilçesi. Şuayyip Çetin'in Bandırma halkının çözülmeyen sorunları ve belediyecilik anlamında birbirinden farkı olmayan adaylar karşısında emeğin adayı olarak sempati ile karşılandı.

"EMEKÇİLERİN YÖNETMEYE TALİP OLMASI ÖNEMLİ"

Çetin Bandırma'daki seçim çalışmasının ilk gününde sendikaları, STK’leri ve dernekleri ziyaret etti. Çetin, ilk olarak DİSK Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Sekreteri Serkan Ünlü ve Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek ile görüştü. Görüşmede Serkan Ünlü Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan baskılardan ve sendikal örgütlenme zorluklarından bahsetti. Şuayyip Çetin, bu sorunların çözülebilmesi için halkın örgütlü bir şekilde belediyelerde söz hakkının olması gerektiğini vurgularken Levent Gökçek ise "Belediyeler, halk egemenliğinin kurumları olmalıdır fakat şu an rantın bir avuç çıkar grubu arasında nasıl paylaşılacağının planlandığı merkezler durumunda. İşçi ve emekçilere yerel seçimlerde sermayenin ittifakları dayatılıyor. Emekçilerin kendi adayları ile kenti yönetmeye talip olması oldukça önemli. Bu durum iş yerlerinde sendikal örgütlenmelerin önünü açacaktır’’ dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Şuayyip Çetin, Genel-İş Sendikasının ardından Emekli-Sen’i ziyaret etti. Emekli-Sen Şube Başkanı Levent Balkış, EYT gibi uygulamalarla emekçilerin hakkı olan emeklilik hakkının ellerinden alındığını vurguladı ve bunun çözümü olarak da işçi ve emekçilerin hak gasplarına karşı örgütlü mücadelesinin gerekliliğini söyledi. Böylesi bir dönemde halkın seçeneksiz bırakılmamasının ve emeğin adayının olmasının önemli olduğunu belirten Balkış, Şuayyip Çetin'e başarılar diledi.

Ardından Petrol-İş Bandırma Şubesini ziyaret eden Şuayyip Çetin, Şube Başkanı İlyas SATIRLI ile Eti Madende gündemde olan özelleştirmeleri konuştu, özelleştirmelere karşı birlikte mücadelenin önemini vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

"RANTÇI DEĞİL HALKÇI BELEDİYECİLİK"

Bandırma'da çevre mücadelesi alanında çalışma yürüten GÜMÇED Başkanı Gültekin Mutlu ile de görüşen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, plansız sanayileşme ve şehirleşme, kaynakların betona dökülmesi, Manyas kuş cennetine sanayinin verdiği zarar ve rant anlayışına karşı rantçı değil halkçı bir belediyecilik anlayışının egemen kılınması üzerine vurgu yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Ziyaretlerin devamında Tüketiciler Derneği Başkanı Mehmet Tanrıkut ile görüşen Çetin, BASKİ’NİN Bandırmaya uyguladığı su ücretlendirmesinin farklılığına ve bu sorunun çözüm yollarına değindi. Belediye hizmetlerinin kâr için değil halkın gereksinimleri için yapılması gerektiğine ve Büyükşehir genelinde ortak tarifeye geçilmesi talep edildi.

Fotoğraf: Evrensel

Engelliler derneğine de ziyarette bulunan Şuayyip Çetin sorunlar üzerine konuşulduktan sonrasında KESK’E bağlı sendikalara da ziyarette bulundu. Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Kocataş ile kamu emekçilerinin problemleri ve sendikalaşmanın zorluklarına vurgu yaptı.

Alevi Kültür Derneği ile de görüşen Çetin, kurum ziyaretlerinin ardından seçim çalışmasına esnafı, kahvehaneleri ve pazar yerlerini gezerek devam etti, Bandırma'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşüne katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

(Balıkesir/EVRENSEL)

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