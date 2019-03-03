Balıkesir adayı Şuayyip Çetin: Belediye bütçesi halk için kullanılmalı

Emek Partisinin desteklediği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin'in çalışmaları sürüyor. Balıkesir’de yerel gazeteleri ziyaret eden Çetin nasıl bir belediyecilik ve nasıl bir yerel yönetimi amaçladıklarını anlattı.

Balıkesir’de son beş yılda yaşanan savurganlıklara değinerek, giderlerde nasıl tasarruf sağlanacağına ilişkin görüşlerini dile getiren Çetin, Belediye bütçesinin halktan yana kullanılması gerektiğini söyledi.

Emek Partisi üyeleri ile beraber Balıkesir’in en büyük pazarı Cumartesi pazarında broşür dağıtarak halkla ve esnafla sohbet eden Çetin, hayat pahalılığına, artan enflasyona dair neler yapılabileceğini tartıştı.

Çetin’in ziyaretlerindeki son durağı da Macarlar ve Karamanlar köyleri oldu. Kahve toplantılarında belediyeleri halkla beraber nasıl yöneteceklerine dair sohbet eden Çetin, köylülerin yaşadıkları sorunları dinledi. Çetin hükümetin tarım politikası nedeniyle ile üretici köylünün zor zamanlar yaşadığını vurgulayarak, bu konuda yerel yönetimlerin neler yapması gerektiğine dair şikayetleri dinledi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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