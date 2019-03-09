Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği: Prof. Dr. Füsun Üstel’e özgürlük

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) tarafından yapılan açıklamada, barış imzacısı Prof. Dr. Füsun Üstel’e verilen ceza kınanarak Üstel’e özgürlük istendi.

Prof. Dr. Füsun Üstel’in 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız!” başlıklı; barış çağrısı yapan binlerce akademisyenden biri olduğu vurgulanan açıklamada; “2017 yılında başlatılan ve pek çok akademisyen için hâlâ devam eden yargılama sürecinde, 1 yıl 3 aylık ertelemesiz hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. İnanılmaz derecede hukuk dışı, keyfi, subjektif hazırlanan iddianameyi kabul eden ağır ceza mahkemeleri barış isteyen, ifade özgürlüğünü kullanan akademisyenlere ceza yağdırdı ve yağdırmaya devam ediyor. Verilen cezalar, evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır ve beraat kararı alınıncaya kadar tüm hukuk yolları tüketilecektir. Barış talebinin yargılanması, ifade özgürlüğünün ihlalidir. Demokratik bir hukuk devletinde bu kabul edilemez” denildi.

"CEZAEVİNE GİRMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Prof. Dr. Füsun Üstel’in, lisans ve yüksek lisans ve doktora tez öğrencileri için ilmek ilmek akademik çalışmayı, dostluğu, samimiyeti ve sevecenliği paylaşmış bir bilim kadını olduğu belirtilen ÜNİVER açıklamasında şöyle denildi; “Cezaevine girmesi kabul edilemez. Bu hukuka aykırı karar biran önce kaldırılarak, öğrencileri ile buluşmasının yolu açılmalıdır. Meslektaşımız olarak hem akademik etkinliklerde, bilimsel çalışmalarında hem de Çağlayan Adliyesi’deki duruşmalarda çalışkanlığı, mütevazı tavrı, dostluğu, desteği ve cesaretiyle her zaman takdir ettiğimiz bir bilim kadınıdır. ÜNİVDER, Çağlayan Adliyesi’nde yargılamaları devam eden tüm meslektaşlarının yanında durmuş ve durmaya devam edecektir. Böylesi bir yaklaşımla, Prof.Dr. Füsun Üstel’e verilen cezayı kınıyoruz! Özgürlük istiyoruz!” (HABER MERKEZİ)

İstinaftan ilk onay: Barış akademisyeni Füsun Üstel'e 1 yıl 3 ay hapis