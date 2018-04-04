Akademisyen yargılamaları: Üstel’e ertelemesiz hapis cezası verildi

Barış akademisyenlerinin yargılamaları devam etti. Zübeyde Füsun Üstel ve Veli Polat'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Üstel'in cezası ertelenmedi.

Barış İçin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, 32. ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinde devam etti.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Nüket Esen ilk duruşmasına çıktı. Savunmasını sunan Esen suçlamaları reddetti. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek 28 Haziran'da devam etmesine karar verdi.

32. ACM’de İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Veli Polat, Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Özyeğin Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar üçüncü duruşmalarına çıktı. Üstel ve Polat'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Üstel'in cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği ve ‘pişmanlık beyanı olmadığı için’ ertelenmedi. Karara karşı İstinaf Mahkemesi'nde itiraz yolu açık bırakıldı. Polat'ın hapis cezası ertelendi. Acar'ın duruşması ise avukatının mazereti gerekçesiyle 12 Nisan'a ertelendi.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. 4 Nisan itibariyle 180 kişinin ilk duruşmaları, bu kişilerden 30'unun ikinci, üç akademisyenin üçüncü duruşmaları görülmüş oldu. Üç akademisyen hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, cezalar ertelendi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net