Kale Kayış işçilerinin direnişi sürüyor
Silivri'de bulunan Kale Kayış fabrikasındaki 100 işçinin, kötü çalışma koşullarına ve artan baskılara karşı 6 Mart’ta başlattığı direniş devam ediyor.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında 100 işçinin, kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı 6 Mart’ta başlattığı direniş devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Petrol-İş Sendikasına üye olan iki işçinin tazminatsız işten atıldığı Kale Kayış fabrikasında, sendika üyeleri üzerindeki istifa baskıları devam ediyor. Ağır ve kötü çalışma koşullarının sürdüğünü belirten işçiler, 6 Mart’ta Petrol-İş öncülüğünde direniş başlattı. 300 işçinin çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyasına gelen 100 işçi işbaşı yapmayarak taleplerinin karşılanması için fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor. (İstanbul/EVRENSEL)
Kale Kayış işçileri direnişe geçti