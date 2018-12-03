Kale Kayış işçileri sendikaya üye olunca işten atıldı

Tuncay SAĞIROĞLU

İstanbul

Silivri Kınalı’da bulunan Kale Kayış fabrikasında Petrol-İş’e üye olan iki işçi tazminatsız işten atıldı. Petrol-İş Sendikası işten atmaları ve fabrika yönetiminin üyeleri üzerinde istifa baskısı kurmasını protesto etti. Direniş kararı alan atılan iki işçi, fabrika önünde çadır kuracak.

Bu sene mart ayında başlayan örgütlenme çalışması tamamlandıktan sonra, Çalışma Bakanlığı ekim ayında çoğunluk tespitini sendikaya ve fabrikaya gönderdi. Ama fabrika yönetimi sendikanın görüşme çağrılarına cevap vermediği gibi çoğunluk tespitine itiraz etti. Bir yandan da işçiler üzerinde baskı kurarak sendikadan istifa etmeye zorladı. Bunu kabul etmeyen işçilerden ikisi ise işten çıkarıldı.

Her dönem sürekli büyüyen Kale Kayış, üretiminin yüzde 70’ni, 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. 300 işçinin çalıştığı fabrikada çoğu asgari ücret veya biraz üzerinde ücret alan işçiler hafta sonları da dahil günde 12 saat çalışıyor. Sekiz yıllık işçi olan, sendikaya üye olduğu için işten atılan Gökhan Acar, “Hafta sonları da dahil günde 12 saat çalışıyoruz. İki haftada bir vardiya değişiyor. Ücretler çok düşük. İşçinin çoğu asgari ücret ile çalışıyor. Ben sekiz yıllık işçi olmama rağmen ancak 1780 lira alıyorum. İçeride insan yerine koymuyorlar. Bu kadar çalışmamıza rağmen izin dahi alamıyoruz. Bize sendikalaşmaktan başka yol bırakmadılar” diyor.

İşten atılan 3 yıllık işçi Rıfat Eroğlu da “Aldığım ücret asgari ücretin 50 lira fazlası. Sürekli kimyasal içinde çalışıyoruz. İnce toz olan füme dediğimiz kimyasal bizim hammaddemiz. Havalandırma ancak sendikalaşma duyulunca yapılmaya başlandı. Şimdiye kadar o tozu hep biz soluduk. Kanser olan arkadaşlarımız var” diyerek çalışma koşullarını anlatıyor.

Sendikalaşmanın yönetim tarafından duyulmasından sonra işçiler üzerinde baskıların arttığını belirten işçiler, “Sendikalı işçileri yıldırmak için bölümleri değiştiriliyor. Fazla mesai ücretine ihtiyacımız olduğunu bildiklerinden dolayı sendikalı işçileri fazla mesaiye bırakmamakla tehdit ediyorlar. Bu baskıdan bunalan bazı arkadaşlarımız işten ayrılmak zorunda kaldı” diyor.

FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM

İşten atma sonrası fabrika önünde bir açıklama yapıldı. Açıklamaya çeşitli fabrikalarda çalışan Petrol-İş üyesi işçiler, Petrol-İş Genel Sekreteri Ahmet Kabaca, Genel Mali Sekreter Turgut Düşova, Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Batman Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz, Kristal-İş Trakya Şube Başkanı Ufuk Yaratan, Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, TEKSİF Örgütlenme Sorumlusu Ali Bayram, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kaya ile birlikte siyasi partilerin yöneticileri de destek verdi.

Petrol-İş üyesi işçiler fabrikalardan çıkıp Kale Kayış önünde toplanmaya başladığı sırada Kale Kayış fabrikasının avukatıyla aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Burada açıklama yapan Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova “Kale Kayış işçileri, on iki saat düşük ücret ile çalışmaya hayır demek için, neredeyse her gün yaşanan iş kazalarına karşı birleşti ve sendikamıza üye oldular. Kale Kayış işçileri daha iyi çalışma şartları, daha iyi ücret, eve daha fazla ekmek götürmek istiyor” dedi. Patronun görüşme taleplerine olumlu bir yanıt vermediğini ifade eden Düşova, “Bizi oyaladılar ve iki üyemizi işten attılar. Ülkenin bir çok yerinde direnen Petrol-İş Sendikası buna boyun eğmez. Mücadelemizi kazanana kadar sürdüreceğiz” dedi.