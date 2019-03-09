09 Mart 2019 04:08

Şehir hastanesi içinde ayrı dışında ayrı ulaşım çilesi

Bilkent Şehir Hastanesine ulaşım vatandaşlar için çileye dönmüş durumda. 4 araç değiştirmek zorunda kalan hastalar uzaklıktan şikayetçi.

Şehir hastanesi içinde ayrı dışında ayrı ulaşım çilesi

Fotoğraf: Evrensel

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    Burcu YILDIRIM
    Sinan GÜLER
    Ankara

    Yapımı hâlâ devam Bilkent Şehir Hastanesi yaklaşık iki haftadır hasta kabul ediyor. Resmi açılışı 14 Mart’ta yapılacak olan ve birçok sorunla birlikte hizmete başlayan hastaneye gelen hastalar, başta ulaşım olmak üzere sağlık hizmetinin niteliği ve teknik hizmetlerin yetersizliğinden şikayetçi. Bir yurttaş hastaneye Keçiören’den 4 araç değiştirerek geldiğini anlatırken, bir diğeri ise “Kocaman bina yapmışlar, koca binada 2 tane ultrason cihazı var. Randevum olmasına rağmen iki buçuk saat bekledim” diye anlattı yaşadıklarını. 

    Hastaların Bilkent Şehir Hastanesine yönelik en temel sıkıntısı ulaşım. Biz de Başkentin merkezi Kızılay’dan metro, ardından da yürüyerek toplam 40 dakikada hastaneye ulaşabildik. Hastane kampüsünde bölümlere ulaşabilmek için de uzun mesafeler yürümek gerektiğine şahit olduk. Dolmuş ve otobüs duraklarında konuştuğumuz hastalar arasında, gün içinde hiçbir işini halledemeden evine dönmek zorunda kalanlar bile vardı. Hastane içerisindeki şantiye alanları, iş makinelerinin çokluğu ve bitmeyen kazı çalışmaları ise dikkat çekiyor.

    ‘4 ARABA DEĞİŞTİRDİM, ARTIK GELMEM’

    Konuştuğumuz hastalar çeşitli sebeplerden isimlerinin yazılmasını istemiyor. Yüksek İhtisas Hastanesinde safra kesesinden ameliyat olduğunu ancak devam eden tedavileri için şehir hastanesine geldiğini söyleyen yaşlı bir hasta ise “Hasta gelirken yolda ölür. Böyle tedavi olmaz. Oradan oraya 4 tane araba değiştirecek. Ben Keçiören’den geliyorum. Bana burada Nisan’ın 18’inde ultrason çekecekler. Şubatta verdiler, nisanda çekecekler. Bu sürede hasta ölürse ne olacak? İlaç almaya geldim. O da yazılmadı başka yerde yazılacak, sistem çalışmıyormuş” dedi. Evden 7.30’da çıktığını ancak 9’a doğru hastaneye gelebildiğini anlatan kadın “Yaşlı insan için çok zor. Başka hastaneye giderim artık buraya gelmem Ne yapayım? Telefon ediyorum ediyorum burada kimseyi de bulamıyorum, telefon sistemi de tam oturmamış” diye konuştu.

    ‘ÖNCEDEN İŞİMİZİ 1 SAATTE HALLEDİYORDUK’

    Onkoloji hastası bir kadın da oğlu ile birlikte Amasya’dan geldiğini anlatarak, daha önce Kolej’deki hastaneye gelip gittiklerini söyledi. Bağırsak ameliyatı olduğunu ve karaciğere kitle sıçradığını, bunun için de belli aralıklarla Ankara’ya gelmek durumunda kaldığını söyleyen kadının oğlu girdi konuşmaya: “Bizim için şu an her şey daha zor. Öğle vakti oldu, şu ana kadar kan tahlili bekledik. Tahlil çıktı, şimdi de ‘İlaç yok, yarın gelin’ dediler. Şimdi ilacı bekliyoruz. Saat 5.30’dan beri kan tahlili bekliyoruz. Bu saate kadar kan tahlili mi beklenir? Önceki yerde bir saat içinde her şeyi hallediyorduk geri aynı gün Amasya’ya dönüyorduk. Artık yarını bekleyeceğiz ve otelde kalacağız, yapacak bir şey yok. İlaç Amasya’da yok diye buraya geliyoruz, çok saçma” dedi.

    ‘RANDEVUYA RAĞMEN İKİ BUÇUK SAAT BEKLEDİM’

    Ultrasondan çıkan ve memur olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Lütfen gidin de ultrasonun rezilliğini çekin. Kocaman bina yapmışlar, koca binada 2 tane ultrason var. Randevum olmasına rağmen ben iki buçuk saat bekledim. 9’da randevu verdiler saat 11.10 oldu ama zor geldi sıra. Sistemde hata varmış. Ben Yüksek İhtisas Hastanesinden geliyorum buraya. Keşke o hastane kalsaydı. Biraz evvel televizyonu arayacaktım, vazgeçtim” diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘HASTANE YENİ AÇILDI BU KADAR OLUR’

    Hastalarla konuşurken yanımıza yaklaşan bir kadın ise, “Benim ulaşmada sıkıntım yok. Mamak’ta Ege Mahallesi’nde oturuyordum, hastalığım için Sincan’a taşındım. Hastane yeni açıldı olacak bu eksiklikler. Hemen bunlardan söz edip haber yapmanın ne anlamı var, her şey yolunda gidiyor” dedi. Büyükşehir Belediyesinin hasta ve yakınları için kurduğu şefkat evinden geldiklerini ve ışın tedavisi aldıklarını söyleyen iki yaşlı onkoloji hastası ise  “Erkenden geldik, buraya gelirken servis getirdi ama giderken kendimiz gideceğiz. İki araba değiştireceğiz, gitmesi bizim için zor. Önceden Numune’deydik, orada ameliyat oldum 34 gün sonra hastaneden çıktık. Şimdi buraya geliyoruz ışın tedavisi için. 23 gün boyunca her gün buraya gelip ışın tedavisi alacağız” diye konuştu.

    ‘BUNLARI YAZIN: BİR POĞAÇA 3 LİRA’

    Etimesgut’tan geldiğini söyleyen yaşlı bir amca ise “Arabalar tıklım tıklım, binip de gelemiyoruz. Ring arabası vardı metroya 530, onu da kaldırdılar. Bunları hep yazın. Burada var ya, alışveriş çok fiyatlı. Bir poğaça 3 lira. Nasıl olacak bilmiyorum” dedi.

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