    • Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı: İşçilerin canı üzerinden tasarruf olmaz

    Petrol-İş üyesi PETKİM işçileri, vardiya girişinde açıklama yaparak iş yerinde işçi sağlığı önlemlerinin yeterli düzeyde alınmamasına tepki gösterdi.

    04 Mart 2019 11:11
    Son Güncellenme Tarihi: 04 Mart 2019 11:42
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    Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi PETKİM’de sabah vardiyasında gerçekleştirdiği açıklamayla işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini yeteri düzeyde almayan işverene seslendi. Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay “İş güvenliği ve işçi sağlığını tehlikeye atarak tasarruf yapılmaz” dedi.

    PETKİM’deki çalışma koşulları üzerine sabah vardiyasına gelen işçilerle birlikte açıklama gerçekleştiren Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi, işverenin eleman alımı yapmayarak PETKİM işçisinin can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.

    PETKİM ana girişinde açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay öncelikle örgütlü oldukları TÜPRAŞ ve RAVAGO iş yerlerinde süren TİS sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Oktay “PETKİM’de son aylarda ETİLEN Fabrikasında üç kere yangın vakası yaşandı. Geçmişe doğru baktığımızda bu yangın vakalarının sebebi bakım gruplarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntıları da gözler önüne sermektedir. Bakım gruplarında personel eksikliği yaşıyoruz. PETKİM işvereni ile yaptığımız görüşmelerde bu sıkıntımızı defalarca dile getirdik” dedi.

    ‘PERSONEL EKSİKLİĞİ İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR’

    PETKİM’deki personel eksikliğinin çalışanlar için iş yükünün artmasına neden olduğunu dile getiren Oktay “Bakım birimlerinde çalışan arkadaşlarımız ne kadar kalifiye olursa olsun, sayısal anlamdaki eksiklik PETKİM’de işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Bu şirketi yönetenler her makam değişikliğinde farklı bir kararla karşımıza geliyorlar. Biz bu çelişkili kararların ortadan kalkmasını istiyoruz. Herhangi bir ünitede vardiyada eksikliği dile getirdiğimizde riski kendilerinin aldığını söylüyorlar. Bizim hayatımız üzerinden risk alamazsınız. Eğer bizim üzerimizden risk almaya kalkarsanız bu işletmelerde üç-dört ay içerisinde yaşanan sıkıntılar önümüzdeki günlerde artarak önümüze gelecektir” diye konuştu.

    ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN TASARRUF OLMAZ’

    PETKİM’in 2018 yılı cirosunun 9,3 milyar TL olduğunu hatırlatan Oktay bu ciroda elde edilen karda işçilerin emeği olduğunu vurgulayarak “İş sağlığı ve güvenliğinden tasarruf olmaz. İşveren bu konuda hassas olduğunu söylüyor. Ortaya koyduğunuz hassasiyet bu mudur? Son aylarda yaşanan yangın vakalarında bir arkadaşımız aydınlatma yetersizliğinden kaynaklı yaralandı. ETİLEN Fabrikasında acil aydınlatma lambaları yeterli değildir. Gece aydınlatma fenerlerinin yetersizliğini dile getirmemize rağmen bu fenerler verilmedi. Bunun adı tasarruf mu? PETKİM bu aydınlatma fenerlerini bizlere veremeyecek bir firma değil. Geçtiğimiz günlerde 2018 yılı cirosunu 9,3 milyar olarak açıklayan PETKİM’e soruyoruz bu ciroda PETKİM emekçilerinin payı yok mu? Bizlerin emeği üzerinden sağladığınız kazanç ortada. PETKİM’de bizlerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak kararlar alamazsınız. Bizlerin canı üzerinden tasarruf yapamazsınız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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