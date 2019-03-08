Temelli'den, Soylu'nun "CHP listelerinde 299 HDP'li var" sözüne yanıt

HDP Eş Genel Bşakanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “CHP listelerindeki 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP’li” sözlerine yanıt verdi: "CHP listelerinde demokrasi güçleri çerçevesinde yer almış insanlar tabii ki var. Bunda saklanacak bir şey yok. İçişleri Bakanı bir de sayı vermiş. 299 saymış, 300 diyememiş. Bu 299’un üzerinde. Tek başımıza iktidara gelemeyeceğimiz ama aritmetiği etkileyeceğimiz yerlerde yereller inisiyatif alıp kendi çalışmalarını yapsın, dedik. Kimi yerlerde kendi listeleri ile girdiler, kimi yerlerde ortak listeler oldu. Bu tamamen yerellerin inisiyatifi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir haftadır yaptığı neredeyse tüm mitinglerde video görüntüleri ile hedef gösterdiği HDP Eş Başkanı Sezai Temelli seçim sürecini Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya değerlendirdi.

“AKP BU SEÇİMDE 7 PUAN DAHA KAYBEDECEK”

Temelli’ye göre Erdoğan’ın giderek daha sertleşen propaganda dilinde kötü gelen anketlerin etkisi var. Temelli bu konuda şunları söyledi:

“Anketler kötü gelmiş. Bize de geliyor sonuçları. 24 Haziran’da AKP 7 puan kaybetti. Tam da böyle bir strateji yürüttükleri için kaybettiler. Ders çıkarmamışlar. Kaybetmeye devam ediyorlar. Bir 7 puan da bu seçimde kaybedecekler. Bunun emareleri kendilerine ulaşmış. 38’in altına gerilemişler. Bu gerilemeyi telafi etmenin yolunu hâlâ ısrarla Kürt düşmanlığında, HDP’yi suçlamada görüyorlar. Bu yaklaşımla kaybettikleri oyları telafi edeceklerini sanıyorlar. Kendilerinden kopan milliyetçi muhafazakar oyların geri gelmesini sağlamaya dönük bir taktik. İYİ Partiye giden milliyetçi oylar bu vesile ile geri gelir umudu taşıyor. Benim şahsıma dönük hakaretler, “Bakın bu Kürt bile değil” sözleri ile hem Kürtleri aşağılıyor hem de benim Kürt olmamam üzerinden aklınca Kürtlerle aramızda duygusal bir kopuş yaratmaya çalışıyor. Sonuç olarak toplumu bu şekilde ayrıştırmak, bu denli ayrımcı, nefret söylemi ile yaklaşmak bir seçim kampanyası için kabul edilebilir bir şey olamaz.”

“CHP LİSTELERİNDE DEMOKRASİ GÜÇLERİ ÇERÇEVESİNDE YER ALMIŞ İSİMLER TABİİ Kİ VAR, OLMALILAR DA”

“Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var” sözlerini değerlendiren Sezai Temelli, “CHP listelerinde demokrasi güçleri çerçevesinde yer almış insanlar tabii ki var, olmalılar da. Bunda saklanacak bir şey yok. İçişleri Bakanı bir de sayı vermiş. 299 saymış, 300 diyememiş. Bu 299’un üzerinde. Tek başımıza iktidara gelemeyeceğimiz ama aritmetiği etkileyeceğimiz yerlerde yereller inisiyatif alıp kendi çalışmalarını yapsın, dedik. Bazı büyükşehir, il, ilçelerde çalışmalar yapıldı. Kimi yerlerde kendi listeleri ile girdiler, kimi yerlerde ortak listeler oldu. Bu tamamen yerellerin inisiyatifi. Bunun gizli saklısı yok. Kaldı ki bunu söyleyenler neredeyse Türkiye’nin her yerinde ortak liste ile seçime giriyorlar. Ne yazık ki HDP’lileri terörist olarak gösterip, HDP’li olmak suçmuş gibi toplumda bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Demokrasi güçlerinin kimi yerlerdeki ortak listesine oy verirseniz bu suçtur algısı peşindeler” dedi. (HABER MERKEZİ)

Süleyman Soylu’dan Temelli’ye: Suratında meymenet yok