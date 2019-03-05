Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yallah git” sözüne Vanlılar tepki gösterdi

Müjdat CAN

Fazıl ELÇİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’liler için “Sizin bu ülkede yeriniz yok” sözlerine tepki gösteren Vanlılar, “Kim kimi nereye gönderiyor. Bu memleket bizim. Erdoğan istiyorsa kendisi terk etsin” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’liler için yaptığı, “Çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan’a. Sizin bu ülkede yeriniz yok” sözlerine Vanlılar tepki gösterdi.

"BU SÖYLEMLER İYİCE KÖŞEYE SIKIŞMIŞLIĞI GÖSTERİYOR"

“Kim kimi nereye gönderiyor” diyen Atilla Bilen, böyle bir dilin tehlikeli olduğunu söyledi. Bilen, “Burası bizim ülkemiz ve hiçbir yere gitmiyoruz. Soyağacına bakıldığında biz Erdoğan’dan daha önce bu ülkedeydik. Bu ülkenin asıl sahibi biziz. Erdoğan işine gelmeyen hesaplar yapıyor, hesapları tutmayınca da birilerini dışarıya göndermekle tehdit ediyor. Böyle bir dava, böyle bir dünya yok. Bu söylemleri iyice köşeye sıkışmışlığa yormak lazım” dedi.

Yurttaşlardan Abdurrahman Kazar ise, Erdoğan’ın söylemlerine tepki göstererek, “Ben alnım açık, başım dik bir şekilde oyumu HDP’ye veriyorum” dedi.

"BURASI BİZİM ÜLKEMİZ VE BU ÜLKEDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adil Enücür adlı yurttaş ise, Erdoğan’ın söylemine, “Bu memleket bizim istiyorsa Erdoğan kendisi gitsin. Burası bizim ülkemiz ve bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. HDP’liler bu halkın bu devletin bireyleridir. Erdoğan’ın bu söylemi yanlıştır. Bu ülkede Kürtler kendi haklarının mücadelesini veriyor ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Erdoğan’a en iyi cevabı 31 Mart’ta vereceğiz. Vicdanı olan herkesin de bu söylemleri görerek ona gereken cevabı vermesi gerekiyor” dedi.

Hacı Özdemir adlı yurttaş ise, “Bu ülke sadece Erdoğan’ın değildir. Bu ülke sadece HDP’lilerin de değil. Bu ülke Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Ermenilerin, Çerkeslerin de ülkesidir. Bu ülke herkese yeterken birilerini bu ülkeden kovmak gibi söylemler kullanmak yanlıştır. Biz bu ülke için bedeller verdik” diye konuştu. (Van/MA)