Akar: İdlib'de Rusya ile ortak devriye başladı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentine dair yaptığı açıklamada “Bugün İdlib’in dışındaki sınır bölgesinde Rusya’nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK’nın devriyesi başlayacak” dedi. TSK, cuma günü itibariyle devriye faaliyetinin başladığını duyurdu.

Akar, İdlib’de Rusya ile ortak devriyenin “Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu” söyledi.

“Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz” diyen Akar, “Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor” şeklinde konuştu.

"RUSYA'DAN REJİMİ DURDURMASINI İSTİYORUZ"

Suriye ordusunun bölgede ateşkesi bozduğunu iddia eden Akar, "Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz. Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rus ve Türk askerlerin İdlib'de "Muhaliflerle teröristlerin ayrılması için uygulanabilir adımlar attığını" söylemişti.

"S-400 TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Akar, ABD'nin tepkisini çeken Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine dair "Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız" dedi.

DEVRİYE FAALİYETİ BAŞLADI

Fotoğraf: İbrahim Khatib/AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı. Devriye faaliyeti, mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde, İdlib'in kuzeyinden başlayarak Halep ilinin güneyine uzanan hatta yapılıyor.

TSK konvoyunun güzergahı şu 6 noktayı içeriyor: İdlib'in kuzeyindeki Kefer Lusin ile Dana, Halep'in batısındaki Etarib, Halep'in güneybatısındaki Gammari, Kanatir ve Tel Eys.

İDLİB-HAMA-HALEP EKSENİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Suriye ordusu, Halep’in güneyindeki Neyrab Havalimanı’na bu yıl ilk kez saldırı düzenlenmesi sonrası İdlib’i çevreleyen mevzilerini güçlendirmeye başladı.

Al Masdar’ın haberine göre Suriye ordusu, Ebu Duhur Havalimanı’ndaki güçlerine takviye yaptı. Orduya ait drone’ların İdlib’in güneyinde düzenli keşif uçuşları gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Suriye Hava Kuvvetlerinin Perşembe akşamı kritik öneme sahip Han Şeyhun kasabası ve Hama-İdlib eksenindeki Heyet Tahrir Şam mevzilerine hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Cihatçıların Neyrab Havalimanı’na Grad füzeleriyle saldırdığı, havalimanının yanı sıra El Malikiye kasabasının da saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Saldırılarda en az 2 sivil öldü. (HABER MERKEZİ)

'Rus ve Türk askerler İdlib’de muhaliflerle teröristleri ayırıyor'