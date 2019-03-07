'Rus ve Türk askerler İdlib’de muhaliflerle teröristleri ayırıyor'

Suriye’nin kuzeyinde büyük bölümü cihatçıların kontrolünde olan İdlib’e dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye askerlerinin bölgede “Suriyeli silahlı muhalifler ve teröristlerin birbirinden ayrılması için uygulanabilir adımlar attığını” söyledi.

Sputnik’in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid el Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov “Askerlerimiz Suriye’den, Türkiye’den meslektaşlarıyla bu tür bir çözüm için uygulanabilir adımlarla uğraşıyor” dedi.

Soçi’de imzalanan anlaşmaya göre “terörist” olarak nitelendirilen cihatçı grupların İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak bu süre 15 Ekim 2018’de dolmasına rağmen bu bölgeler temizlenmiş değil. Başta Heyet Tahrir Şam olmak üzere çok sayıda cihatçı grubun hakimiyeti devam ediyor. Bu gruplar, İdlib’deki üslerini kullanarak Lazkiye, Şam, Hama gibi bölgelerde Suriye ordusuna saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Şam yönetimi ve İran, buna karşılık İdlib’e yönelik büyük bir askeri operasyon başlatılması taraftarı. Ancak Türkiye ile ilişkilerini gözeten Rusya, buna sıcak bakmıyor.

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Lavrov, daha önce Kuveyt haber ajansı Kuna'ya verdiği röportajda İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını, militanlar ve ağır silahların tahliyesini öngören mutabakatta Türkiye’nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirmişti.

Lavrov, şu ifadeleri kullanmıştı: "Türk partnerlerimizi 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz. Türkiye'yle mutabık kalınan ateşkes rejimini gözetleme bahanesi altında terörist varlığının artmasına müsaade edilmemesi önemli. Silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören belgenin hükümleri henüz tamamen uygulanmadı." (DIŞ HABERLER)

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