Ankara'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan zanlı eşini öldürdü

Ankara Mamak'ta Şükrü Ş. adlı kişi, ayrı yaşadığı 41 yaşındaki eşi Döndü Ş.'yi sokakta silahla vurarak öldürdü. Zanlının daha önce eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin aktardığına göre Şükrü Ş.'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Döndü Ş, acil müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Şükrü Ş, Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. Polis tarafından Kıbrısköy'de gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şükrü Ş. hakkında, eşine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle 6 ay süreli uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Çiftin 5 aylık ve 8 yaşındaki çocukları ise devlet korumasına alındı. (HABER MERKEZİ)