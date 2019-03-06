06 Mart 2019 14:51

Dünya genelinde her 10 kadından 4’ü şiddet görüyor

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4’ü fiziksel ya da cinsel şiddet görüyor.

Dünya genelinde her 10 kadından 4’ü şiddet görüyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Dünya genelinde kadınların yüzde 35’i hayatlarının bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddete ya da cinsel saldırıya maruz bırakılıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4’ü fiziksel ya da cinsel şiddet görüyor.

    Anadolu Ajansında yer alan habere göre, veriler, yaklaşık 650 milyon kadın ve kız çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği ya da evlenmeye zorlandığını, çocuk yaşta evliliklerin ise aile içi şiddeti artırdığını gösteriyor. 120 milyon kız çocuğunun da zorla cinsel ilişkiye sürüklendiği belirtiliyor.

    KADINLARIN YARISI DESTEK İSTEYEMİYOR

    Raporda taciz ya da tecavüz vakalarının kayda geçme oranının minimum düzeyde kaldığı vurgulanıyor. BM Kadın Birimine göre cinsel istismar, taciz ya da tecavüz verilerinin bulunduğu ülkelerin çoğunda kadınların yüzde 40’ından azı yardım ya da destek isteyebiliyor. Kadınların çoğu aile ve arkadaşlarına yönelirken, yüzde 10’dan daha az bir kesim, polis gibi resmi kurum ya da mekanizmalara başvuruyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    ABD’DE HER 92 SANİYEDE BİR KİŞİ İSTİSMARA MARUZ BIRAKILIYOR

    ABD’de cinsel taciz karşıtı çalışma yürüten örgütü RAINN'in verilerine göre, ülke genelinde her 92 saniyede bir kişi cinsel istismar ya da tacize maruz bırakılıyor. Veriler, her 6 kadından birinin tecavüze ya da tecavüz girişimine maruz bırakıldığını ve tecavüze maruz bırakılan 10 kişiden 9’unun kadın olduğunu ortaya koyuyor.

    Cinsiyet eşitsizliğinin çok belirgin olduğu Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi Asya ve özellikle Güney Asya ülkelerinde de cinsel taciz vakalarının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Hindistan dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden biri. Brezilya’da 2013 yılında yapılan bir çalışmada tecavüzlerden “salgın” olarak bahsediliyor ve her 11 dakikada bir kadının tecavüze uğradığı bilgisine yer veriliyor.

    Fotoğraf: Jeanne Menjoulet/Flickr (CC BY 2.0)

    MeToo OLUMLU AMA YAYGIN DEĞİL

    #MeToo kampanyası dünya genelinde farkındalık yaratsa da bu hareketin ataerkilliğin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da çok ses getirmediği görülüyor. Bu sessizliğin arkasında ise korku, utanma, şiddete maruz kalma, töre cinayeti, hatta kadınların tecavüz eden kişiyle evlenmeye zorlanma gibi birçok neden yatıyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    “TECAVÜZE EVLİLİK YOLUYLA AF” YASASI HALA GEÇERLİ

    Türkiye’de de son günlerde gündemde olan “Tecavüze evlilik yoluyla af” yasasını en son kaldıran ülke Ürdün olsa da bu yasa birçok Ortadoğu ülkesinde hala geçerliliğini koruyor. 

    BM Kadın Birimine göre Ortadoğu’da kadınlarının yüzde 37'si hayatları boyunca bir tür şiddete maruz kalıyor ama yüzdelerinin çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Kız çocuklarının yüzde 14’ü ise 18 yaşının altında evlendiriliyor.

    İzmir Kadın Platformunun basın açıklaması

    Fotoğraf: Evrensel

    200 MİLYON KADIN GENİTAL SAKATLAMAYA MARUZ BIRAKILDI

    Afrika ve Ortadoğu’da kadın ve kız çocuklarının karşı karşıya olduğu sorunlardan biri de halk arasında “kadın sünneti” olarak bilinen genital sakatlama. Birleşmiş Milletler tarafından “insan hakları ihlali” olarak görülen bu uygulamaya maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarının sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğunun genital sakatlamaya maruz kaldığı tahmin ediliyor.

    BM, genital sakatlamaya son verilmesi konusunda bir an önce harekete geçilmezse 2030 yılına kadar 68 milyon kız çocuğunun bu uygulamaya maruz bırakılacağı uyarısında bulunuyor. Yaklaşık 30 ülkede uygulanan genital sakatlama en çok Somali, Gine, Cibuti ve Mısır’da görülüyor.

    NİJERYA ÇOCUK İSTİSMARINDA İLK SIRADA

    Cinsel istismar, taciz ve tecavüzler Afrika’da da milyonlarca kadını etkiliyor. 2008-2009 yıllarında her yıl 15 binden fazla tecavüz vakasının yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarında bir dönem “tecavüz başkenti” olarak anıldı.

    Nijerya ise BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre çocuk yaşta evlilik oranının yüzde 43’le en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor ve bu ülkede her 10 çocuktan 6’sının fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakıldığı belirtiliyor. 

    Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği’nde yaklaşık 80 bini tecavüz, 215 bin civarında cinsel suç 2015 yılında polis kayıtlarına geçti. (HABER MERKEZİ)

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