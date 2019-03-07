Bursa Barosu: 8 Mart omuz omuza mücadele etme günüdür

Bursa Barosu 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Bursa Adliyesi önünde yapılan açıklamada konuşan Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Nazlı Ceren Şendoğan, 8 Mart tarihinin, dünyanın her yerinde kadınların hak arayışlarının sembolü haline geldiğini, hem geçmişte yaşanan acıların anıldığı hem de gelecekten beklenen güzel günlerin ve her türlü baskıya, şiddete, ayrımcılığa ve adaletsizliğe karşı omuz omuza mücadele etmiş ve edecek olmanın kutlandığı gün olduğunu söyledi.

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"440 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

"Dünyanın pek çok ülkesinden farklı olarak ülkemizde kadınların sorunları bir toplum sorunu, ülke refahının önünde bir engel olarak görülmemekte, aksine kadınlar bilinçli ve sistematik bir şekilde bastırılmaktadırlar" diyen Şendoğan, “Geçtiğimiz yıl ülkemizde, yasalarca her insana tanınan haklarını kullanmak, çalışmak, okumak, evlenmek ya da boşanmak, özgürce giyinmek, özgürce gezmek ve özgürce konuşmak, aslında sadece 'yaşamak' istedikleri için 440 kadın cinayete kurban gitti. Bu sayıyı, bu acıyı, bu haksızlığı göz ardı edebilir miyiz? Ekonomik, manevi, fiziksel ve cinsel şiddet mağduru kadınlar ya da geride bıraktıkları aileleri adalet aradıkları için eleştirildi, adalet aradıkları için hakarete uğradı. Şiddeti körükleyen, mağduru aşağılayan ve şiddeti haklı göstermeye çalışan bir takım basın yayın organları tarafından bir kez daha mağdur edildi. Tek bir kadına bile 'adalet senin hakkın değildir' diyebilir miyiz? Çocuk yaşta istismara maruz kalan, 'genç yaşta evlilik' gibi tanımlamalarla failleri aklanmaya çalışılan, kendi kararlarını verebilme özgürlüğü elinden alınan, bir annenin himayesine muhtaçken kendisi anne olmaya zorlanan genç kızlara, küçük çocuklara sen okuma diyebilir miyiz?” ifadelerini kullandı.

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Bu haksızlıkları, adaletsizlikleri ve bu suçları görmezden gelmeyeceklerini vurgulayan Şendoğan şöyle devam etti: Çalışma alanlarında eşitsizlik ortadan kalkıncaya, kadınların ev içi emeğinin göz ardı edilmesi son buluncaya, yaşam alanları şiddetten ve ayrımcılıktan arındırılıncaya, mağdurlar değil failler cezalandırılıncaya, kadınları eve hapsolmaları için değil yaşama katılmaları, bağımsız ve özgür bireyler olabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Politik, dini, toplumsal, gerekçesi ne olursa olsun kadınların yoksullaştırılmasını, başkalarına bağımlı hale getirilmelerini, eril dilin, hatalı devlet politikalarının, makam mevkii kaygısı güden siyasilerin, çağdışı zihniyetlerin odağı ve mağduru olmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)