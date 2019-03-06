Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Hakaret ederken bile “Kürt bile” diyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den kendisi hakkında "Kürt bile değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "Hakaret ederken bile 'Kürt bile' diyor. Yani bu ülkenin Kürt vatandaşlarını ikinci sınıf vatandaş yapma peşinde. Biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız. Biz Kürdüz, Türküz, Ermeniyiz. Biz ülkenin asıl sahipleriyiz. Sen kim oluyorsun? Sen daha bu ülkeyi anlayamamışsın. Sen ayrımcılıkla yol alacağını sanıyorsun. Utanmasa kafatasımızı ölçecek."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaptığı seçim bürosu açılışında konuştu. Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında söylediği, “Kürt bile değil” ifadesine yanıt verdi ve “utanmasa kafatasımızı ölçecek” dedi. Öğrencilerin Erdoğan’ın mitinglerine zorla götürüldüğünü söyleyen Temelli, “Diyor ki, ‘belediyecilik gönül işidir’, kimsenin sende artık gönlü yok. Seni gönüllü olarak dinleyen de yok, mitingine gelen de yok” diye konuştu.

"BU HALKA REFAH DEĞİL; ZULÜM, İŞSİZLİK, BORÇ GETİRDİNİZ"

Erdoğan'ın "Biz bu halka refah getirdik" sözlerini eleştiren Temelli, "Siz bu halka zulüm, işsizlik borç getirdiniz. Bunları söyleyince diyor ki, "O adam Kürt bile değil". Yahu hakaret ederken bile 'Kürt bile' diyor. Yani bu ülkenin Kürt vatandaşlarını ikinci sınıf vatandaş yapma peşinde. Biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız. Biz Kürdüz,Türküz, Ermeniyiz. Biz ülkenin asıl sahipleriyiz. Sen kim oluyorsun? Sen daha bu ülkeyi anlayamamışsın. Sen ayrımcılıkla yol alacağını sanıyorsun. Utanmasa kafatasımızı ölçecek." dedi.

"BİR SUS, BIRAK HALK KONUŞSUN"

Temelli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz çok gördük bu zihniyette olanları ama tarih hiçbirinin adını hatırlamıyor. Tarih, bu halk için mücadele edenleri hatırlıyor. Tarih, bu ülke için mücadele edenleri hatırlıyor. O yüzden de sen bu ülkede büyük bir suç işliyorsun. halkı birbirinin karşısına getiriyorsun. Buna son ver. Bu, bu halka bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Türk-Kürt ayrımı, Türk-Ermeni ayrımı bu ülkeye acıdan zulümden başka bir şey getirmez. Biz bir aradayız, bizim böyle dertlerimiz yok. Biz, ortak vatanımızda bunun mücadelesini veriyoruz. Tıpkı Kemal Pir’ler gibi tıpkı Mahir Çayan’lar gibi Denizi Gezmiş’ler gibi. Sen bunları anlayamazsın. Bunları anlayamadığın için de ağzını her açtığında düşmanlıktan bahsedersin, ağzını her açtığında ayrımcılıktan bahsedersin. Sana tavsiyem bir sus. Hiç olmazsa 3 gün sus. Bırak halk konuşsun. Bırak insanlar konuşsun. Bırak dertlerini, çözüm taleplerini dile getirsinler. İşte o zaman bu ülkenin önü açılır. Ama sen konuştukça bu ülkeye nefret tohumları ekiliyor, düşmanlık tohumları ekiliyor." (HABER MERKEZİ)

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