Sezai Temelli: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor

HDP, EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla il eÅŸ baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, “Bugün Türkiye’de ortaya çÄ±kan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi barÄ±ÅŸÄ±n önünü tÄ±kayan bir sistemdir” dedi. Yeni sistemin Türkiye’nin politik kimyasÄ±na, politik kültürüne uygun bir sistem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Temelli, bu sistemin Türkiye'nin sorunlarÄ±nÄ± çözmek bir yana kendisinin giderek sorun haline geleceÄŸini dile getirdi.

HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ±, 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan ilk kez toplandÄ±. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla parti genel merkezinde yapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda konuÅŸan Temelli, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. 24 Haziran seçimlerini en iyi özetleyecek cümlenin “Her ÅŸeye raÄŸmen HDP parlamentoda” olduÄŸunu belirten Temelli, “OHAL koÅŸullarÄ±nda seçime gittik. Belki de bu iki aylÄ±k dönemin en acÄ± tablosunu da Suruç’ta yaÅŸadÄ±k. Üç insan Suruç Devlet Hastanesinde katledildi ve hâlâ bir kiÅŸi bile gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±. SavcÄ±lar soruÅŸturmayÄ± sürdürdüklerini söylüyorlar ama henüz hiçbir suçluya ulaÅŸmadÄ±lar. Oysa her ÅŸey herkesin gözü önünde gerçekleÅŸti. Bu ülkenin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± da ortada. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± yeniden bakan olabilmek amacÄ±yla saldÄ±rmaya, tehdide devam ediyor. Bunun üzerinden prim saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi.

'HDP’SÄ°Z OLMAZ SÖZÜNÜ HAYATA GEÇÄ°RECEÄžÄ°Z'

Bütün seçim sonuçlarÄ±nÄ± sandÄ±k sandÄ±k deÄŸerlendireceklerini belirten Temelli, yeni dönem parlamentosunun baskÄ± rejimine karÅŸÄ± bir mücadele zemini olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu zemini HDP'nin güçlendireceÄŸini ifade eden Temelli, “Bu 'HDP’siz olmaz' sözünün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bu sözün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hayata geçireceÄŸiz, demokrasi mücadelesi vereceÄŸiz. Mücadelemize hem parlamentoda hem parlamento dÄ±ÅŸÄ±nda sürdüreceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

'DAHA FAZLA BASKIYA BAÅžVURACAKLAR'

En son açÄ±klanan enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n ülkenin nereye sürüklendiÄŸini gösterdiÄŸini belirten Temelli, IMF’li ya da IMF’siz bir kemer sÄ±kma politikasÄ± izleneceÄŸini söyledi. ZamlarÄ±n ardÄ± arkasÄ±nÄ±n kesilmeyeceÄŸini belirten Temelli, yoksulluÄŸun artacaÄŸÄ±nÄ±, yoksulluÄŸu yöneterek ayakta duran ErdoÄŸan rejiminin bugünden sonra daha fazla baskÄ±ya baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Temelli, bu nedenle HDP'nin parlamentoda bu baskÄ± rejimine karÅŸÄ± mücadelesini yükselteceÄŸini söyledi.

KAYYIMLARDAN BAHSETMÄ°YORLAR

Erkene alÄ±nacaÄŸÄ± konuÅŸulan yerel seçimlere iliÅŸkin konuÅŸan Temelli, “8-9 ay sonra yerel seçimlere gideceÄŸiz. Örgütümüz tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± hÄ±zlÄ±ca tamamlayacak. Yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürenler kayyumlardan hiç bahsetmiyor. Oysa Türkiye coÄŸrafyasÄ±nÄ±n büyük kÄ±smÄ± kayyumlarla idare ediliyor. Bu zihniyet kayyumcu zihniyet devam etsin diye çabalamaktadÄ±r. Kayyumlardan bu coÄŸrafyayÄ± kurtaracak olan biziz” dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine olasÄ± bir erken seçime hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± söyleyen Temelli, öncelikli taleplerinin kayyÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARINDA 16 YILA BAKALIM

Son günlerde çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve cinayetlere dikkat çeken Temelli, idam öneren iktidarÄ±n aslÄ±nda topluma yönelik ortaya koyduÄŸu siyasi yaklaÅŸÄ±mÄ±n bu suça kaynak olduÄŸunu söyledi. Temelli, “KadÄ±na yönelik ÅŸiddetten, çocuÄŸun istismarÄ±na kadar 16 yÄ±llÄ±k hafÄ±zaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda görmezden gelen, ciddiyetle yaklaÅŸmayan iktidarÄ±n bugünkü tabloda payÄ± çok yüksek. Tüm bunlara raÄŸmen çocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumak, toplumsal barÄ±ÅŸÄ± var edebilmek için mücadeleyi yükseltmemiz gerek. Önümüzde zor bir dönem var ama biz zoru seven bir partiyiz. Bu zor dönemi de hep birlikte aÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

Temelli, "Biz idama karÅŸÄ± bir partiyiz. KarÅŸÄ± olmaya da devam edeceÄŸiz. O suçu üreten iklimi, ortamÄ± ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sürece sadece suçluya yönelik bir ceza sistemiyle çocuklara ve kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti önlemeniz mümkün deÄŸil" vurgusu yaptÄ±.

YENÄ° SÄ°STEMÄ°N KENDÄ°SÄ° SORUN HALÄ°NE GELECEK

“Bugün Türkiye’de ortaya çÄ±kan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi barÄ±ÅŸÄ±n önünü tÄ±kayan bir sistemdir” diyen Temelli, bu yeni sistemin Türkiye’nin politik kimyasÄ±na, politik kültürüne uygun bir sistem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye halklarÄ±nÄ±n çoÄŸulculuÄŸu esas olan bir sisteme ihtiyaç duyduÄŸunu ifade eden Temelli, “Bunu saÄŸlayabilmek için de demokrasi mücadelenin kesintisiz sürmesi zarurettir. Bizim temsiliyetimiz niteliksel olarak ana muhalefet niteliÄŸindedir. Biz bu sistemin bir an önce yerel demokrasiyle güçlendirilmiÅŸ parlamenter sisteme dönüÅŸmesi için mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Ä°ddialÄ± bir ÅŸekilde söylüyoruz, bu sistem Türkiye’de hiçbir sorunu çözmeyecek, kendisi giderek sorun haline gelecektir” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:52

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