Kılıçdaroğlu ve Akşener, ilk ortak mitinglerini Denizli'de yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı’nın ilk ortak mitingini Denizli’de gerçekleştirdi. Birlikte alandakileri selamlayan Kılıçdaroğlu ve Akşener, ittifakın Denizli Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Ümit Bahtiyar’a destek istedi.

KILIÇDAROĞLU'DAN MÜLTECİ DÜŞMANI SÖYLEM

Denizli Özay Gönlüm Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Hakkı, hukuku, adaleti, demokrasiyi bu ülkeye getirinceye kadar mücadelelerinin süreceğini” söyledi. Kılıçdaroğlu, destek, yetki ve güç verilmesi halinde Türkiye’nin sorunlarını çözeceklerini, ülkenin sorunlarını çözmek için de birlikteliğe, birlikte yaşamaya, huzura, mutluluğa ve üretime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çiftçiler ve emeklilikte yaşa takılanların sandığa gidip ders vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Çiftçinin yasalardan kaynaklanan hakkı var, milli gelirin en az yüzde 1’i oranında çiftçiye yardım yapılması lazım. 2018’de gelir 26 milyar lira, ancak 12 milyar lira verildi. Nerede bu 14 milyar lira? Çiftçi kardeşime soruyorum. Sandığa git, elini vicdanına koy, oyunu kullan. Efendim ‘Para yok’ diyecek. İyi de kardeşim Suriyelilere 35 milyar lira verdin, oraya para var, çiftçiye niye yok?” diye konuştu.

"EN BÜYÜK VARLIK KUYRUĞUMUZ İŞSİZLİK KUYRUĞU"

“Patates, soğan kuyruğu gibi yeni varlık kuyruğuyla tanıştıklarını” söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “en büyük varlık kuyruğunun işsizlik kuyruğu olduğunu” belirtti.

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"SARAY SOSYETESİNİN KÜRKE İHTİYACI VAR"

Kürkte verginin bir hafta önce sıfırlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Musluğu açarken 5 çeşit, elektrik düğmesini açarken 4 çeşit vergi, kefen bezi alırken, çocuk maması alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun, otobüse binerken vergi ödüyorsun, kürk alırken vergi yok. Niçin? Çünkü saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var, onun için vergiyi sıfırladılar” dedi.

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"CENNET GİBİ ÜLKEDE CEHENNEMİ YAŞATIYORLAR"

Seçmenlerin kendilerine “17 yıldır tek başına bir devleti yönetiyorlar. İstedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar, valiyi, müsteşarı, bakanı, emniyet müdürünü, Diyanet İşleri Başkanını tayin ettiler, nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler?” sorusunu sormalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“AKP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, oy verdiniz tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız, oy verdiniz Türkiye’yi daha iyi yönetin diye. Nasıl olur da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir soğan kuyruğuna girer. Vicdanınıza sorun, ondan sonra sandığa gidin. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Cennet gibi ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Bunu hak ediyor muyuz? O zaman sandığa giderken vatanımız, bayrağımız, insanımız, çocuklarımız, güzel Türkiye için gideceğiz.”

"BİZİM İŞBİRLİĞİMİZ ÖZEL BİR ÇIKARA DAYALI DEĞİL"

Yerel seçim için İYİ Parti ile işbirliği hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Özel bir çıkara dayalı değil. Onların gibi değil. İşbirliğimiz demokrasi, vatanın birliği, bütünlüğü, şanlı bayrağımızı koruma işbirliği. Ne benim cebime, ne Meral Hanımın cebine para giriyor. Biz bu ülkenin huzuru için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hak, millet, bayrak, güzel Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz kadın-erkek eşitliği, herkesin işi, aşı olsun mücadelesidir, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye, her evde tencere kaynasın, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş Türkiyesi mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: RAHAT ETMEK İSTİYORSANIZ O KULAĞI ÇEKECEKSİNİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız, çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz" dedi.

Mitingde konuşan Akşener, AKP'nin 17 yıldır ülkeyi kutuplaştırdığını, hangi siyasi partiye oy verirse versin tüm vatandaşları kardeşleri olarak gördüklerini, kimsenin siyasi tercihlerinden dolayı kalbinin kırılmaması gerektiğini dile getirdi.

31 Mart seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın birçok ilde önde olduğunu söyleyen Akşener, bu ittifakın tercih edilmesinin sadece yerel yönetimler açısından değil Türkiye ekonomisi için de önemli gerekçeleri bulunduğunu ifade etti.

Akşener, "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız. Eğer çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Tersine davranırsanız her türlü iddiaya varım zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz" dedi.

"ÜLKEDE BİR BEKA MESELESİ VARSA SEBEBİ SENSİN"

Akşener, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimleri "beka meselesi" haline getirdiğini belirterek "Ülkeyi 17 yıldır sen yönetiyorsun. Ülkede bir beka meselesi varsa sebebi sensin" dedi.

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"KÜÇÜK ORTAĞA SESLENMEK ZORUNDAYIM: ERDOĞAN'IN İPİYLE KUYUYA İNMEYİN"

Akşener, AKP ve MHP'nin birleşeceğini söyleyerek, "Mezara kadar işbirliği yapıyoruz diyorlar, demek ki siyasi partilerden biri birine dahil olacak. Küçük ortağa seslenmek zorundayım: Sakın ha Erdoğan'ın ipiyle kuyuya inmeyin, kalırsınız içinde" ifadelerini kullandı.

Tanzim satışın sadece İstanbul ve Ankara'da yapıldığını, bunun ülke geneline yayılması gerektiğini dile getiren Akşener, muhalefete güç verilmesi halinde pazarlara bereket geleceğini, esnafın rahat edeceğini, atanamayan öğretmenlerin atacağını, işsiz gençlerin iş bulacağını, eğitime çeki düzen verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya teşekkür eden Akşener, şunları kaydetti:

"Önce 'partiyi kuramaz' dediler, kurduk. 'Seçime sokmazlar' denildi, Yüksek Seçim Kurulu kilitlendi. Teşekkür ediyorum size. Demokrasiye çok büyük bir katkı yaptılar, seçime girdik. Bir ittifak kurduk, bir güç ortaya çıktı. Meclis'te eğer bu güç birliği olmasaydı EYT'nin sesini kim duyacaktı. Bizim için Türkiye'de yaşayan 81 milyon azizdir. Tek bir ölçümüz var, bu nüfus cüzdanımız, bu tapu senedimiz. Ağa da bu, paşa da bu."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı Denizli adaylarını tanıttı. (HABER MERKEZİ)

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