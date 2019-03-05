ANAR Yöneticisi Uslu: Beka sorunu inandırıcılığını yitirdi

Araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, AKP ve MHP'nin yerel seçimin “Ülkenin beka sorunu olduğu” iddiasının vatandaş tarafında karşılık bulmadığını söyledi. Uslu, “AKP iktidarının sürekli beka vurgusu yapması, elinde başka koz kalmamasından kaynaklı” dedi.

FOX TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu'nun ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

Seçmen davranışını etkileyen iki tane temel davranış var. Bunlardan birincisi rasyonel tercih. Yani ekonomi ve ülkenin çıkarları. Diğeri de siyasal kimlik. Bugün ülkenin en büyük sorunu ekonomi sorunudur. AKP de ekonomi üzerinden gidemeyeceği için durumu beka sorununa getiriyor. İktidar bir taraftan ekonomiye çareler bulmaya çalışıyor. İşte fiyatları düşürmeye, istihdam oluşturmaya, kredi borçlarını ertelemeye çalışıyor. Ama bu seçmende sadece kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor. Yaptığımız saha araştırmalarında geçen yılın bu seneden daha iyi olduğunu söyleyen büyük bir kitle var. Gelecek senenin de bu seneden daha iyi olmayacağını da söylüyorlar. Bu da her sene geriye doğru gittiğimizi gösteriyor.

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"KENDİ SEÇMENİ BİLE İNANMIYOR"

AKP iktidarının sürekli beka vurgusu yapmasını değerlendiren Uslu, iktidarın elinde başka koz olmadığını söyleyerek “Aslında referandumda, son genel seçimlerde işe yaradı. Ama bu süreç uzadıkça, vatandaşı buna inandırmak artık kolay değil. Erdoğan’ın ‘Zillet İttifakı’ söylemi de vatandaşlar arasında kendine çok yer bulan bir söylem değil. Kendi seçmeni bile buna inanmıyor. Bir yandan vatandaşın canını yakan ekonomik kriz varken, diğer söylemler arka planda kalıyor. İktidar bugün ‘Terörü bitirdik, FETÖ’yle mücadele ediyoruz. Onları temizledik, tasfiye ettik’ söylemini dile getiriyor. O zaman da seçmen diyor ki, bu beka da ne oluyor? Yani benim bekamı sıkıntıya sokacak ne var? Ekonomi var. Vatandaş artık ülkenin beka sorunu olduğuna inanmıyor. Onun için ülkenin en büyük sorununu ekonomide görüyor. İktidarın böyle bir kampanya yürütüyor olması kendisiyle de çeliştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)