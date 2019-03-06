Bülent Arınç: Ülkede beka diye bir sorun yok

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhur İttifakı’nın gündemde tutmaya zorladığı "Beka sorunu" konusunda konuştu. Arınç, "Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nerden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil" dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde AKP'nin 24. 25. ve 26. dönem milletvekilliği yapan 110 eski milletvekili ile 4 eski TBMM Başkanı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı ve bu toplantıya 230 vekilin davet edildiği ancak yarı yarıya bir katılımın olduğu belirtildi.

Arınç'ın burada uzun bir konuşma yaptığı ve Cumhur İttifakı'nın seçim sloganı yaptığı "beka sorunu" açıklamaları için “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nerden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil” eleştirisinde bulundu.

Arınç, Ankara seçmenin Ali Babacan'ı istediğini ileri sürerek Mehmet Özhaseki'nin adaylığını eleştirdi: “Görüştüğüm 10 kişiden 9'u Ali Babacan'ı istiyordu. Madem aday gösterilmedi, Özhaseki'nin gezilerine Babacan da davet edilsin, birlikte gezsinler” dedi.

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Toplantıya bir saat geç katılan Mehmet Özhaseki ise “Aday olduğumda yüzde 6 geride idik. Şimdi en son yapılan anketlere göre binde 8 öne geçmiş durumdayım” dedi. Toplantıda Arınç dışında eski başkanlar Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin de katıldı. Çiçek, kısa bir konuşmada yaptı ve “Şimdi burada konuştuklarımız 5 dakika sonra dışarı sızıyor. Çok fazla konuşmayacağım. Zaten Genel Sekreterimiz Fatih Şahin ve adayımız Özhaseki ile irtibatlı bir şekilde seçim çalışmalarına destek veriyorum” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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