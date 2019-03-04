İskender Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik

Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Seçim Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı.

İskender Bayhan ile yerel seçimlere gidilirken yaşanan 'beka' tartışmalarını, ekonomik krizi ve işçilerin krize karşı mücadelesini değerlendirdik.

Türkiye’nin gündemini, haklarını isteyen ve krizin faturasını ödememek için mücadele eden Emeklilikte Yaşa Takınlanlar (EYT), tanzim kuyruklarına giren emekçiler, fabrikalarda işten atılma tehditleri, ücretlerin düşmesi, ek zam talepleri, kadın emekçilerin krize karşı, şiddete karşı, eşitlik talepleri belirliyor.

Cumhurbaşkanı ‘kriz yok’, Bakan Albayrak ‘ekonomi iyiye gidiyor’ dese de halkın gündemiyle ülkeyi yönetenlerin gündemi arasında ciddi bir uçurum var.

Ülkeyi yönetenlerin Türkiyesi ile işçi ve emekçilerin Türkiyesi arasında uçurum var.

Masaya vurup “Doları 5 liraya indirdik” diyenler nereden indirdi, 7 liradan 5 liraya indirdi. Bunu başarı sayıyorlar. Hükümetin başarı kriteri bu. ‘Dolar 5 liraya düştü hadi gidelim alışveriş yapalım’ diye tanzim kuyrukları oluşmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ya da AKP’lilerin sokağa çıkması güvenlik sorunu yaratmazken işçi ve emekçilerin sokağa çıkması güvenlik sorunu yaratıyor. Ama yaşananlar şunu gösteriyor: işçiler her şeye rağmen sokağa çıkıyor ve bir güvenlik sorunu olmuyor.

Hükümet kriz sürecinde bir yerel seçim yapmaktan kaçamadı. Sonuçlardan kaçmanın yolunuysa kriz yok demekte buluyor ama artık bunun kabul görmesi mümkün değil.

Bugün yaşanan kriz koşulları AKP’ye tepki olarak dönüyor. Oy değişimi olmasa da sandığa gitmeme tepkisi öne çıkabilir. (EVRENSEL WEB TV)