Leyla Güven, görevlendirilen doktorun muayene talebini reddetti

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP9 Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 118’inci gününde devam ediyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Güven’in sağlık kontrollerinin yapılması için doktor görevlendirdi.

Sabah saatlerinde Güven’in evine giden ve doktor olduğunu belirten kişi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirildiğini söyledi. Gösterdiği görevlendirme belgesinde, “Açlık grevindeki Leyla Güven’in günlük rutinlerini takip etmek üzere görevlendirme” yazdığı belirtildi. Söz konusu kişinin yanında tansiyon aleti, şeker ölçme aleti, tartı ve nabız ölçer aleti bulunduğu belirtildi.

Güven, İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendirdiği doktorun kendisini muayene etme talebini reddetti. (Diyarbakır/MA)

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