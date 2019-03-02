İsveçli vekil Riazat, Leyla Güven'le dayanışma için açlık grevinde

İsveç Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, Uluslararası Sol Forum Yönetim Kurulu Üyesi Yekbun Alp ile birlikte Leyla Güven ve cezaevinde açlık grevinde olanlarla dayanışma amacıyla 3 günlük açlık grevine başladı.

Parlamentoda bir basın toplantısı düzenleyen Riazat, İsveç ve Avrupa Birliğini Türkiye'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalmakla eleştirdi. Riazat, Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan Leyla Güven ve cezaevlerindeki mahpuslarla dayanışma için Yekbun Alp ile birlikte 3 gün açlık grevi yapacaklarını söyledi.

Basın toplantından sonra Riazat ve Alp, üzerinde Leyla Güven'in resmi bulunan tişörtleri giyerek açlık grevine başladı.

Evrensel'e konuşan Riazat, eylemlerinin aynı zamanda İsveç ve Avrupa Birliği'nin sessizliğine tepki olduğunu söyledi.

Batı ülkelerinde medya ve hükümetlerin açlık grevcilerinin taleplerine ilgisiz kaldıklarını söyleyen Riazat, “Tüm Avrupa ülkelerinde bu konuyu sadece sol partiler gündeme getirdi. Onun dışındaki partiler görmezden geldi. Biz Türkiye'deki açlık grevlerini İsveç kamuoyunun gündemine getirmek için 3 günlük sembolik açlık grevi yapacağız” dedi.

Riazat, Leyla Güven ve açlık grevinde olan mahpusların yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini belirtti.

Riazat ayrıca yerel seçimler öncesi HDP'lilere yönelik artan baskı ve saldırılara tepki gösterdi. Sol Parti'nin HDP'ye yönelik baskı ve saldırıları hem parlamento hem de İsveç medyasının gündemine getirdiklerini söyleyen Riazat, “Ama sığınmacılar için Türkiye'yle yapılan anlaşma yürürlükte oldukça Avrupa sessiz kalmayı sürdürecektir. Avrupa Birliği, Erdoğan'a Avrupa'nın sınır bekçiliğini yaptığı için para ödüyor. Bunun derhal durdurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Stockholm/EVRENSEL)