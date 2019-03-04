Leyla Güven’in açlık grevi 117’nci gününde devam ediyor

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım 2018’de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 117’nci gününde devam ediyor. Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden yargılandığı dava kapsamında 7 Kasım 2018’de SEGBİS ile katıldığı duruşmada açlık grevi eylemini başlattığını duyurmuştu.



Güven’in eylemi ardından 12 Ocak tarihinde Mehmet Öcalan, İmralı Cezaevi’nde PKK Lideri Öcalan ile görüşmüş, ancak Leyla Güven, yapılan görüşmenin tecridin sonlandırıldığı anlamına gelmediğini belirterek, Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile düzenli görüşme sağlanmayana kadar eylemini sürdüreceğini belirtmişti. Güven, tutuklu yargılandığı dava kapsamında katılmadığı duruşmada tahliye edildi. Eylemini 25 Ocak’tan bu yana Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Bağcılar mahallesinde bulunan evinde sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINANLAR EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile birlikte 5 HDP üyesi, dün HDP Diyarbakır İl binasında süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladı. Başlatılan eylem sonrası il binası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile dün akşam basılarak, açlık grevi eylemcisi 5 kişi gözaltına alındı. HDP Milletvekili Dersim Dağ il binasında, gözaltına alınan HDP üyeleri Salih Cansever, İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih Tekin ve Bilal Özgezer ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde eylemlerin sürdürüyor. (MA)