Kılıçdaroğlu: Kavga üslubunu doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her konuşmasında söylediği “zillet, illet ittifakı” ifadelerine tepki göstererek, “Biz diğer siyasal partiler gibi o zillettir, bu millettir diye ayrım yapmıyoruz. Öyle bir kavga üslubunun da doğru olmadığına inanıyorum. Mesele hizmet yarışı ise sonuna kadar varız. Kavganın ne gereği var” dedi.

Uşak’ta belediye işçilerine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğunu hatırlattı. “Siz de 2 bin 200 lira istiyorsanız CHP’nin adayına oy vereceksiniz” diyen Kılıçdaroğlu, ocak-nisan arasındaki farkın da işçilere ödeneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ekonomik krize ilişkin de “17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yılın sonunda fakir fukarayı soğan kuyruğuna soktular. 17 yıldır istediğin kanunu çıkarıyorsun. 17 yıldır istediğin valiyi tayin ediyor, istediğini paşa, müsteşar yapıyorsun. 17 yıldır 192 milyar dolar yurt dışındaki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsun. 17 yılda ne oldu da bu millet soğan kuyruğuna mahkum kaldı? Bu iş bir Türkiye meselesidir. Siyaset dürüst, ahlaklı olmak zorundadır. Sizden sadece bir şey istiyorum, sandığa giderken elinizi, vicdanınıza koyun. Başka bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)