"Çerxa Şoreşê" marşı cezası: İstiklal Marşı’nı el yazısıyla yazacak

Diyarbakır'da öğrenci yurdunda çaldığı Kürtçe “Çerxa Şoreşê” isimli marşı kapatmasını isteyen öğrenciyi darbettiği iddiasıyla A.K.’ye verilen 6 ay 20 gün hapis cezası verildi, ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak hakim A.K.’ye Mehmet Akif Ersoy'un "İstiklal Marşı" ile "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiiri kendi el yazısıyla yazarak mahkemeye ulaştırmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca "Çerxa Şoreşê" marşının çalınmasını “ağır tahrik” olarak değerlendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurdunda kalan öğrenci A.K., 21 Ocak 2017'de telefonunda “Çerxa Şoreşê” adlı marşı çaldığı gerekçesiyle uyarıda bulunan K.K.'yi darbettiği iddiasıyla yargılandı. Açılan davanın duruşması 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

UZLAŞMA ÇIKMADI

6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında sanık hakkındaki dava dosyası, suçun uzlaştırma kapsamında olduğu gerekçesiyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Tarafların uzlaşmaması üzerine hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

“Basit yaralama” iddiasıyla yargılanan A.K. duruşmadaki savunmasında, kendisini korumak için yumruk attığını belirterek beraatını istedi.

CEZA VERİLDİ VE ERTELENDİ

Hakim, A.K.'nin arkadaşı K.K'ye yönelik gerçekleştirdiği "basit yaralama" suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, cezayı 6 ay 20 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Hakim, sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

MAHKEME İSTİKLAL MARŞI YAZDIRIYOR

Hakim, davanın gerekçeli kararında ise A.K.’nin “PKK'nın marşı” dediği Çerxa Şoreşê’yi çalmasını “ağır tahrik” olarak değerlendirerek K.K.’nin A.K.’yi uygun dille uyardığı kanaatine vardı.

Kararda, "Sanığın mağdurun üzerine yürüyerek yüzüne yumrukla vurması, yaşanan yaralama olayının kız öğrenci yurdunda gerçekleşmesi, yaralamaya sebep olan eylemin vehameti ve ölümcül bölgelerden biri olan kafatasına yumruk atması sebebiyle mahkumiyeti kararlaştırıldı.

Denetim süresinin ilk ayında kendi el yazısıyla, okunabilir biçimde Mehmet Akif Ersoy'un 'İstiklal Marşı' ve 'Çanakkale Şehitlerine' şiirlerini yazmasına, bu şiirler ile yazıldığı dönem hakkında fikir ve düşüncelerini belirterek mahkemeye ulaştırmasına karar verilmiştir" denildi. (Diyarbakır/MA)