Ahmet Özdel: Yolsuzluğu Belediyenin kapısından içeri sokmayacağız

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun CHP listesinden Belediye Meclisi Adayı olarak gösterdiği Çağdaş Avukatlar Derneği Çorum Başkanı Ahmet Özdel, Çorum Belediyesi’nin yolsuzluğun ve rantın merkezi haline geldiğin söyledi. Özdel "Belediye Başkanı Muzaffer Külcü bu nedenlerle görevden alınmıştı" dedi.

Çorum belediye meclis üyesi adayı Ahmet Özdel, halk toplantılarına devam ediyor. Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, her iki partinin üye ve yöneticileri ile yurttaşların katıldığı halk toplantısında konuşan Özdel, “Hırsızlığı, yolsuzluğu Belediye’nin kapısından içeri sokmayacağız. Eşitlikçi, mutlu bir yönetim ile mutlu kentler oluşturacağız. Mutlu kentin temeli, adaletin olması ile sağlanır. Adaletin olmadığı yerde yolsuzluk, hırsızlık, zulüm olur. Bu nedenle Çorum için adalet ancak bu hırsızlık ve yolsuzluk düzeninin yıkılması ile sağlanır” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ MAĞDUR”

Büyükdivan Köyü Dernek lokalinde konuşan Özdel, 31 Mart seçimlerinde vatandaşın iki seçenekle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, “Bir tarafta tek adamın olduğu bir düzen ve bu düzenin sonucu olan; işsizlik, yolsuzluk, hayat pahalılığı… Diğer tarafta ise ezilen ve baskı altında tutulan tüm toplum kesimleri bulunmaktadır” dedi.

Bilim insanlarının, isçilerin, gençlerin, kadınların, Sünni Müslümanların, Alevilerin ve çocukların iktidarın yarattığı bu düzenden mağdur olduğunu dile getiren Özdel, Çorum’da belediye hizmetlerinin eşit verilmediği gibi nitelikli de olmadığını, sosyal yardım adı altında çıkar ve yeni rant alanları oluşturulduğunu söyledi.

“TARIM ARAZİLERİNİ İMARA AÇANLARIN YATACAK YERİ YOK”

Tarım arazilerini imara açanların yatacak yerleri olmadığınıı söyleyen Özdel, “Tarım arazilerine hastane yapan, bina yapan, hayvan pazarı yapanlara sesleniyorum; bu kentte birçok verimsiz arazi varken neden tarım arazilerini imara açtınız? Hayvan pazarının yerini kim neden kamulaştırdı? Bunların tamamının hesabını sormak için yönetime talibiz” şeklinde konuştu.

“KÖHNEMİŞ DÜZEN ÖRGÜTLÜ TOPLUM TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLİR”

Köhnemiş yolsuzluk ve hırsızlık düzeninin ancak örgütlü toplum ve bilinçli vatandaş tarafından değiştirilebileceğini vurgulayan Özdel, “Bu nedenle seçimlerde oy vermek yetmez, oy vermeyenleri ikna etmek, oylara sahip çıkmak, seçildikten sonra yönetime katılmak gerekir” dedi. (Çorum/EVRENSEL)

‘Rant için değil, halk için belediyecilik’