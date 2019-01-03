AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ istifa etti

Belediye başkanlığına aday gösterilmesi beklenen ancak hakkında çeşitli iddialar öne sürülen Çorum AKP İl Başkanı Mehmet Karadağ, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek görevinden istifa etti. Karadağ, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde kendisine kurulan kumpaslarla mücadele ettiğini” ifade ederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Karadağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmuştu. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’ın bir ‘ses kaydı’ olduğu ve bu yüzden genel merkez tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)