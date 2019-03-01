Hürriyet'in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel istifa etti

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını Twitter hesabından duyuran Çamlıbel, yazar George Orwell'in "Gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir" sözü ile veda etti. Çamlıbel'in 2018 yılı Ağustos ayında yazdığı “Yanlış anlaşılma mı Halkbank mı?” başlıklı, Brunson pazarlığına dair yazısına sansür uygulanmıştı.

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, görevden ayrıldı. Twitter hesabından bu sabah yaptığı paylaşımla kararını duyuran Çamlıbel, “Hürriyet’e ve Washington Temsilciliği görevine kendi arzumla veda ettim. Yayın Yönetmenim Vahap Munyar’a gösterdiği anlayış için teşekkür ederim. Meslektaşlarıma ve her koşulda haberine sahip çıkan okura selamla, bir de üstat Orwell’e..çünkü gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir” mesajını paylaştı.

Hürriyet’e ve Washington Temsilciliği görevine kendi arzumla veda ettim. Yayın Yönetmenim Vahap Munyar’a gösterdiği anlayış için teşekkür ederim. Meslektaşlarıma ve her koşulda haberine sahip çıkan okura selamla, bir de üstat Orwell’e..çünkü gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir — Cansu Çamlıbel (@cansucamlibel) 1 Mart 2019

YAZISI YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Çamlıbel’in 2018 yılı Ağustos ayında yazdığı, “Yanlış anlaşılma mı Halkbank mı?” başlıklı yazısı Hürriyet gazetesinde yayınlandıktan sonra internet sitesinden kaldırılmıştı. Çamlıbel o günden bu yana kaldırılan yazısının ‘Yazarlar’ sayfasına açılan linkini sabitlenmiş tweet olarak hesabında tutuyor. Cansu Çamlıbel, Ocak 2017’de Tolga Tanış’ın yerine göreve getirilmişti.

Hürriyet’ten Washington temsilcisi Çamlıbel'e sansür

(HABER MERKEZİ)