8 Mart etkinlikleri: Kadınlar yan yana geldikçe güçleniyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe sayılı günler kala pek çok merkezde 8 Mart etkinlikleri düzenleniyor. Esenyalı'da yapılan şenlikte, Gebze ve Malatya'da ise kahvaltıda buluşan kadınlar; krize, şiddete, işsizliğe, eşitsizliğe karşı birlikte mücadele mesajı verdi. Eskişehir'de ise kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikildi.

ESENYALI: 700’Ü AŞKIN KADIN 8 MART ŞENLİĞİNDE BULUŞTU

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin kurulduğu günden beri geleneksel hale getirdiği 8 Mart şenliğinde bu yıl kadınlar salona sığmadı. Gündemlerinde birlik ve mücadele vardı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi İstanbul Pendik’te Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği şölen düzenledi. “Krize, işsizliğe, eşitsizliğe karşı bir aradayız” sloganıyla düzenlenen şölene katılan yaklaşık 700 kadın 8 Mart coşkusu yaşadı.

HER ÇALDIĞIMIZ KAPININ ARDINDA DERT VAR, BİR ARAYA GELMEMİZDE ÇÖZÜM VAR

Derneğin erbane korosunun dinletisiyle başlayan etkinlikte konuşan dernek başkanı Adile Doğan, kadınların birlikteliğinin ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Bu yıl 8 Mart’a ekonomik krizin etkisi altında gidildiğini hatırlatan Doğan, “Krizin ve yoksulluğun üzeri örtülüyor. Kadının sesi kısılmaya çalışılıyor. Biz bu etkinliği örgütlerken onlarca sokak gezdik, yüzlerce kapı çaldık, binlerce kadınla buluştuk. Kapı aralarında buluştuğumuz kadınlar, evlerine girdiğimiz kadınlar bize yaşamlarını anlattı. Kadınlar kriz nedeniyle işlerinden oluyor ve bu kadınlar bir daha üretime dönemiyorlar. Yine krizin getirdiği yoksullaşmayla birlikte kadın üzerindeki baskı ve şiddet artmış durumda. Çocuk istismarı artmış durumda. Biz her çaldığımız kapıda bunları konuştuk ve bir araya gelmenin önemini konuştuk. Birlikte her zaman daha güçlüyüz, daha da güçleneceğiz” diye konuştu.

FLORMAR İŞÇİLERİ: ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Direnişteki Flormar işçileri de etkinliğe katıldı. Flormar işçileri adına konuşan Ayşe Öztürk, “Flormar deyince bizim aklımıza şunlar geliyor; Sultan ablanın kocasından dayak yiyip gece vardiyasına gelmesi, Rukiye’nin 2 aylık çocuğunu komşusuna bırakarak vardiyaya gelmesidir bizim direnişimizi yaratan. Bizim bu yaşadıklarımıza karşı patronlar bizim bir aylık kazancımızı bir öğlen yemeğinde masaya bırakıyor. Biz bunlara karşı direnişe başladık. 292 gündür bizi açlığa mahkum etmeye çalışıyorlar, vazgeçeriz sanıyorlar. Ama yanılıyorlar, biz direnişimizi kazanana kadar, işlerimize geri dönene kadar asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Pendik’te okuduğu lisenin önünde öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken’in babasının da katıldığı etkinlikte çok sayıda yöre derneği, siyasi parti temsilcisi de yer aldı.

Derneğin tiyatro grubunun sahne aldığı etkinlikte kadınlar, türkü ve halaylarla coşkulu bir gece yaşadı.

GEBZE: "KADINLAR YAN YANA GELDİKÇE GÜÇLENİYOR"

Gebze Ekmek ve Gül Grubunun çağrısıyla kahvaltıda buluşan kadınlar Flormar direnişini, yerel seçimlerde taleplerini ve krize karşı mücadeleyi konuştu.

Gebze'de Ekmek ve Gül Grubunun çağrısıyla 8 Mart öncesi kahvaltı etkinliği yapıldı. Flormar işçilerinin yanı sıra metal fabrikalarından kadın işçilerin de katıldığı etkinliğe, Gebze’nin farklı mahallelerinden çok sayıda kadın da katıldı. 100'e yakın kadının bir araya geldiği kahvaltı kadınların hem tartıştığı hem de eğlendiği bir etkinlik oldu.

Etkinliğin açılışını yapan Dilara Kanık kadınların bu 8 Mart'ı ağır çalışma ve yaşam koşulları altında karşıladığını, ancak kadınların yan yana geldikçe güçlendiği vurguladı. Etkinlikte 293 gündür sendika hakları için direnişte olan Flormar işçileri de konuştu. Kadınların direnişle dayanışmasını isteyen işçiler, “Flormar ürünlerini almayarak, onları boykot ederek bize destek olabilirsiniz. Yaz kış demeden direniyoruz, Flormar'a sendika girene kadar kapının önünde ayrılmayacağız" dedi.

"KADINLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK YEREL YÖNETİMLER İÇİN..."

Etkinlikte söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, kadınların eşitlik haklarının yerellerden sağlanacağını, bunun için de yerel yönetimlerin kadınların taleplerine ve karar haklarına açık olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kadınların her alanda mücadele ettiğini ifade eden Başaran, "Kadınlar tacize, tecavüze uğramamak için, öldürülmemek için mücadele ediyor. Bu konuda yerel yönetimlerin çok fazla sorumluluğu var ama yerine getirilmiyor. Kadınların eğitim, sağlık, sosyal sorunları var. Belediyeler bunlar için adım atmalı. En büyük ihtiyaç ücretsiz kreşler. Biz her mahallede ücretsiz kreş, çamaşırhane, yemekhane hayata geçireceğiz. Kurslar var ama niteliksiz, daha nitelikli kurslar açacağız. Kadınlar için her mahallede 'İlk Adım Merkezi' kuracağız. Yerel yönetimlerin bugün de yapabileceği çok fazla düzenleme varken belediyeler bunlara yaklaşmıyor. Yol, kaldırım, köprü yapmakla olmuyor belediyecilik" dedi. Zor koşullarda mücadele ettiklerini söyleyen Başaran, "Bu süreçte sizlere de ihtiyacımız var, bu yerel yönetim anlayışımızı birlikte büyütelim, birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR: KADIN CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR ANISINA FİDAN DİKTİLER

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, kadın mücadelesi ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların anısına ‘Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz’ diyerek fidan dikti.

8 Mart etkinliklerine kadın katliamlarında hayatını kaybeden kadınları anmak ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan dikme etkinliği ile başlayan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz" dedi.

İSTATİSTİKLERDE SAYI DEĞİLİZ, GÜCÜMÜZÜ BİRLİKTELİKTEN ALIYORUZ

Platform adına konuşan Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Özge Akgül Ayaz, kadınların hayatın her alanında ürettiği ve toplumun yarısını oluşturduğu halde her alanda eşitsizliklere maruz kaldığını, yaşanan tüm açmazlardan, ekonomik krizlerden ilk etkilenenlerin kadınlar olduğuna dikkat çekti. “Şiddet ve istismarı iliklerine kadar yaşayan, her gün tekrar tekrar öldürülen ve istatistiklerde birer sayı olarak kalanlarız… Kılığına, kıyafetine, yürüyüşüne, kahkahasına, boşanmasına, nafakasına, aşkına, sevgisizliğine müdahale edilme hadsizliğine maruz kalanlarız… Fakat tüm bunları birliğimizden aldığımız güçle, yan yana gelerek, direnerek omuzluyoruz” diyen Ayaz, mücadele ilhamlarını tarihte direnen tüm kadınlardan ve kadınların ödediği bedellerden aldıklarını söyledi.

HAYATI YEŞERTECEK OLAN BİZ KADINLARIZ

1857 8 Mart’ında yakılan 129 dokuma işçisinin, Rosa Luxemburg’ların, Clara Zetkin’lerin, Şule Çet’lerin anısına Nevin Yıldırım’ın haklılığıyla fidanlarını toprağa ektiklerini belirten Ayaz, bu fidanlar gibi hayatı yeşertecek olanların da yine kadınlar olduğunu vurguladı. Ayaz, “Mücadelede ve kadın cinayetlerinde kaybettiğimiz kadınları unutmadan ama asla da yılmadan devam ediyoruz direnmeye ve üretmeye. Bu sene de bu inançla, bu dirençle çıkıyoruz 8 Mart’ta alanlara” dedi.

MALATYA'DA KADINLAR KAHVALTIDA BULUŞTU

Malatya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar kahvaltı etkinliğinde buluştu. 8 Mart’ın tarihsel sürecini anlatan sinevizyonu izleyen kadınlar, krizin etkilerini, kadın cinayetlerini konuştu. Hükümetin politikalarını eleştiren kadınlar, mücadelenin önemine değinerek ekonomik, duygusal, fiziki şiddete karşı birlik olmanın önemini vurguladı.

Sağlık emekçisi bir kadın ise mobbinge uğradığını, kreş bulunmadığını, ekonomik krizin en çok kadınları vurduğuna değindi. Son olarak Flormar işçilerine ve direnen tüm emekçi kadınlara selam gönderen kadınlar “Mücadele güzelleştirir” dedi.

AYDIN’DA İHRAÇ EDİLEN EMEKÇİ KADINLARLA İÇİN DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Aydın Kadın Dayanışma Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında ihraç edilen kadın için dayanışma etkinliği düzenledi.

Aydın Kadın Dayanışma Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında ihraç edilen kadın için düzenledikleri dayanışma etkinliğinde buluştu. Kadınlar “Krize, işsizliğe, şiddete, eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz ve dayanışmamız” diyerek 8 Mart’a çağrı yaptılar. (EKMEK VE GÜL)

