03 Mart 2019 17:25

8 Mart etkinlikleri: Kadınlar yan yana geldikçe güçleniyor

Kadınlar pek çok ilde düzenledikleri etkinliklerle bir araya geldi, "Krize, şiddete, eşitsizliğe karşı birlikte güçlüyüz" mesajı verdi.

8 Mart etkinlikleri: Kadınlar yan yana geldikçe güçleniyor

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe sayılı günler kala pek çok merkezde 8 Mart etkinlikleri düzenleniyor. Esenyalı'da yapılan şenlikte, Gebze ve Malatya'da ise kahvaltıda buluşan kadınlar; krize, şiddete, işsizliğe, eşitsizliğe karşı birlikte mücadele mesajı verdi. Eskişehir'de ise kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikildi.

    ESENYALI: 700’Ü AŞKIN KADIN 8 MART ŞENLİĞİNDE BULUŞTU

    Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin kurulduğu günden beri geleneksel hale getirdiği 8 Mart şenliğinde bu yıl kadınlar salona sığmadı. Gündemlerinde birlik ve mücadele vardı.

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi İstanbul Pendik’te Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği şölen düzenledi. “Krize, işsizliğe, eşitsizliğe karşı bir aradayız” sloganıyla düzenlenen şölene katılan yaklaşık 700 kadın 8 Mart coşkusu yaşadı.

    HER ÇALDIĞIMIZ KAPININ ARDINDA DERT VAR, BİR ARAYA GELMEMİZDE ÇÖZÜM VAR

    Derneğin erbane korosunun dinletisiyle başlayan etkinlikte konuşan dernek başkanı Adile Doğan, kadınların birlikteliğinin ve dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

    Bu yıl 8 Mart’a ekonomik krizin etkisi altında gidildiğini hatırlatan Doğan, “Krizin ve yoksulluğun üzeri örtülüyor. Kadının sesi kısılmaya çalışılıyor. Biz bu etkinliği örgütlerken onlarca sokak gezdik, yüzlerce kapı çaldık, binlerce kadınla buluştuk. Kapı aralarında buluştuğumuz kadınlar, evlerine girdiğimiz kadınlar bize yaşamlarını anlattı. Kadınlar kriz nedeniyle işlerinden oluyor ve bu kadınlar bir daha üretime dönemiyorlar. Yine krizin getirdiği yoksullaşmayla birlikte kadın üzerindeki baskı ve şiddet artmış durumda. Çocuk istismarı artmış durumda. Biz her çaldığımız kapıda bunları konuştuk ve bir araya gelmenin önemini konuştuk. Birlikte her zaman daha güçlüyüz, daha da güçleneceğiz” diye konuştu.

    FLORMAR İŞÇİLERİ: ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

    Direnişteki Flormar işçileri de etkinliğe katıldı. Flormar işçileri adına konuşan Ayşe Öztürk, “Flormar deyince bizim aklımıza şunlar geliyor; Sultan ablanın kocasından dayak yiyip gece vardiyasına gelmesi, Rukiye’nin 2 aylık çocuğunu komşusuna bırakarak vardiyaya gelmesidir bizim direnişimizi yaratan. Bizim bu yaşadıklarımıza karşı patronlar bizim bir aylık kazancımızı bir öğlen yemeğinde masaya bırakıyor. Biz bunlara karşı direnişe başladık. 292 gündür bizi açlığa mahkum etmeye çalışıyorlar, vazgeçeriz sanıyorlar. Ama yanılıyorlar, biz direnişimizi kazanana kadar, işlerimize geri dönene kadar asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

    Pendik’te okuduğu lisenin önünde öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken’in babasının da katıldığı etkinlikte çok sayıda yöre derneği, siyasi parti temsilcisi de yer aldı.

    Derneğin tiyatro grubunun sahne aldığı etkinlikte kadınlar, türkü ve halaylarla coşkulu bir gece yaşadı.

    GEBZE: "KADINLAR YAN YANA GELDİKÇE GÜÇLENİYOR"

    Fotoğraf: Evrensel

    Gebze Ekmek ve Gül Grubunun çağrısıyla kahvaltıda buluşan kadınlar Flormar direnişini, yerel seçimlerde taleplerini ve krize karşı mücadeleyi konuştu.

    Gebze'de Ekmek ve Gül Grubunun çağrısıyla 8 Mart öncesi kahvaltı etkinliği yapıldı. Flormar işçilerinin yanı sıra metal fabrikalarından kadın işçilerin de katıldığı etkinliğe, Gebze’nin farklı mahallelerinden çok sayıda kadın da katıldı. 100'e yakın kadının bir araya geldiği kahvaltı kadınların hem tartıştığı hem de eğlendiği bir etkinlik oldu.

    Etkinliğin açılışını yapan Dilara Kanık kadınların bu 8 Mart'ı ağır çalışma ve yaşam koşulları altında karşıladığını, ancak kadınların yan yana geldikçe güçlendiği vurguladı. Etkinlikte 293 gündür sendika hakları için direnişte olan Flormar işçileri de konuştu. Kadınların direnişle dayanışmasını isteyen işçiler, “Flormar ürünlerini almayarak, onları boykot ederek bize destek olabilirsiniz. Yaz kış demeden direniyoruz, Flormar'a sendika girene kadar kapının önünde ayrılmayacağız" dedi.

    "KADINLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK YEREL YÖNETİMLER İÇİN..."

    Etkinlikte söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, kadınların eşitlik haklarının yerellerden sağlanacağını, bunun için de yerel yönetimlerin kadınların taleplerine ve karar haklarına açık olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kadınların her alanda mücadele ettiğini ifade eden Başaran, "Kadınlar tacize, tecavüze uğramamak için, öldürülmemek için mücadele ediyor. Bu konuda yerel yönetimlerin çok fazla sorumluluğu var ama yerine getirilmiyor. Kadınların eğitim, sağlık, sosyal sorunları var. Belediyeler bunlar için adım atmalı. En büyük ihtiyaç ücretsiz kreşler. Biz her mahallede ücretsiz kreş, çamaşırhane, yemekhane hayata geçireceğiz. Kurslar var ama niteliksiz, daha nitelikli kurslar açacağız. Kadınlar için her mahallede 'İlk Adım Merkezi' kuracağız. Yerel yönetimlerin bugün de yapabileceği çok fazla düzenleme varken belediyeler bunlara yaklaşmıyor. Yol, kaldırım, köprü yapmakla olmuyor belediyecilik" dedi. Zor koşullarda mücadele ettiklerini söyleyen Başaran, "Bu süreçte sizlere de ihtiyacımız var, bu yerel yönetim anlayışımızı birlikte büyütelim, birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

    ESKİŞEHİR: KADIN CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR ANISINA FİDAN DİKTİLER

    Fotoğraf: Evrensel

    Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, kadın mücadelesi ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların anısına ‘Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz’ diyerek fidan dikti.

    8 Mart etkinliklerine kadın katliamlarında hayatını kaybeden kadınları anmak ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için fidan dikme etkinliği ile başlayan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz" dedi.

    İSTATİSTİKLERDE SAYI DEĞİLİZ, GÜCÜMÜZÜ BİRLİKTELİKTEN ALIYORUZ

    Platform adına konuşan Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Özge Akgül Ayaz, kadınların hayatın her alanında ürettiği ve toplumun yarısını oluşturduğu halde her alanda eşitsizliklere maruz kaldığını, yaşanan tüm açmazlardan, ekonomik krizlerden ilk etkilenenlerin kadınlar olduğuna dikkat çekti. “Şiddet ve istismarı iliklerine kadar yaşayan, her gün tekrar tekrar öldürülen ve istatistiklerde birer sayı olarak kalanlarız… Kılığına, kıyafetine, yürüyüşüne, kahkahasına, boşanmasına, nafakasına, aşkına, sevgisizliğine müdahale edilme hadsizliğine maruz kalanlarız… Fakat tüm bunları birliğimizden aldığımız güçle, yan yana gelerek, direnerek omuzluyoruz” diyen Ayaz, mücadele ilhamlarını tarihte direnen tüm kadınlardan ve kadınların ödediği bedellerden aldıklarını söyledi.

    HAYATI YEŞERTECEK OLAN BİZ KADINLARIZ

    1857 8 Mart’ında yakılan 129 dokuma işçisinin, Rosa Luxemburg’ların, Clara Zetkin’lerin, Şule Çet’lerin anısına Nevin Yıldırım’ın haklılığıyla fidanlarını toprağa ektiklerini belirten Ayaz, bu fidanlar gibi hayatı yeşertecek olanların da yine kadınlar olduğunu vurguladı. Ayaz, “Mücadelede ve kadın cinayetlerinde kaybettiğimiz kadınları unutmadan ama asla da yılmadan devam ediyoruz direnmeye ve üretmeye. Bu sene de bu inançla, bu dirençle çıkıyoruz 8 Mart’ta alanlara” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    MALATYA'DA KADINLAR KAHVALTIDA BULUŞTU

    Fotoğraf: Evrensel

    Malatya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar kahvaltı etkinliğinde buluştu. 8 Mart’ın tarihsel sürecini anlatan sinevizyonu izleyen kadınlar, krizin etkilerini, kadın cinayetlerini konuştu. Hükümetin politikalarını eleştiren kadınlar, mücadelenin önemine değinerek ekonomik, duygusal, fiziki şiddete karşı birlik olmanın önemini vurguladı.

    Sağlık emekçisi bir kadın ise mobbinge uğradığını, kreş bulunmadığını, ekonomik krizin en çok kadınları vurduğuna değindi. Son olarak Flormar işçilerine ve direnen tüm emekçi kadınlara selam gönderen kadınlar “Mücadele güzelleştirir” dedi.

    AYDIN’DA İHRAÇ EDİLEN EMEKÇİ KADINLARLA İÇİN DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

    Fotoğraf: Evrensel

    Aydın Kadın Dayanışma Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında ihraç edilen kadın için dayanışma etkinliği düzenledi.

    Aydın Kadın Dayanışma Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında ihraç edilen kadın için düzenledikleri dayanışma etkinliğinde buluştu. Kadınlar “Krize, işsizliğe, şiddete, eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz ve dayanışmamız” diyerek 8 Mart’a çağrı yaptılar. (EKMEK VE GÜL)

    8 Mart mitingi | Krize, şiddete, savaşa karşı: Gücümüz birliğimiz

    8 Mart mitingi | Krize, şiddete, savaşa karşı: Gücümüz birliğimiz

    8 Mart mitingleri: Kadınlar, krize, şiddete ve savaşa karşı alanlarda

    8 Mart mitingleri: Kadınlar, krize, şiddete ve savaşa karşı alanlarda

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar - 4

    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar - 4

    Dersimli kadınlar 8 Mart şöleninde buluştu

    Dersimli kadınlar 8 Mart şöleninde buluştu

    Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak

    Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak

     

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    İşsizlik Fonu’nu yediler ama işsizliği azaltamadılar
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Felaket; evinize su faturasını bir militan getirmiş!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Medikal ahlak ve nabız yoklaması: İnsan zor anlarda karşısındakine ne diyeceğini bilemiyor

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Belki ‘yatar’a indirim gelir, bir güzel orman olur yazılarda...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ya hep ya hiç

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Büyülü gölün kaptanı

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Hüseyin Atabaş’a veda

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar - 4

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Devlet, mafya, siyaset: Filler ve Çimen

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Asi avukatlar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Uyurgezer’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    8 Mart etkinlikleri: Kadınlar yan yana geldikçe güçleniyor
    8 Mart etkinlikleri: Kadınlar yan yana geldikçe güçleniyor

    Kadınlar pek çok ilde düzenledikleri etkinliklerle bir araya geldi, "Krize, şiddete, eşitsizliğe karşı birlikte güçlüyüz" mesajı verdi.

    Hürriyet, Faruk Bildirici'yi işten çıkardı
    Hürriyet, Faruk Bildirici'yi işten çıkardı

    Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'nin görevine son verildi. Bildirici 27 yıldır Hürriyet'te çalışıyordu.

    İşsizlik Fonu’nu yediler ama işsizliği azaltamadılar
    İşsizlik Fonu’nu yediler ama işsizliği azaltamadılar

    CHP'li Aykut Erdoğdu, iktidarın 2018'de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 10,7 milyar TL teşvik ve destek dağıtmasına rağmen istihdamın düştüğünü söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine dönük nihai muharebe sürüyor
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine dönük nihai muharebe sürüyor

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük nihai operasyonu, kasabanın sivillerden arındırılmasıyla başladı.

    Tarımda dışa bağımlıyız: Bütçeden tarıma düşen destek sadece yüzde 1,9
    Tarımda dışa bağımlıyız: Bütçeden tarıma düşen destek sadece yüzde 1,9

    Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "AB, bütçesinin yüzde 45'ini tarımsal desteğe veriyor. Bizde bu oran 1,9-2,9'dur" dedi.

    HDP Diyarbakır il örgütünde açlık grevi: Güven yaşasın tecrit kalksın
    HDP Diyarbakır il örgütünde açlık grevi: Güven yaşasın tecrit kalksın

    HDP Diyarbakır il örgütünde Leyla Güven ve cezaevindeki açlık grevcilerine destek vermek için açlık grevine başlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İşkencede katledilen Devrimci İşçi İmran Aydın mezarı başında anıldı
    İşkencede katledilen Devrimci İşçi İmran Aydın mezarı başında anıldı

    Gözaltına alındıktan sonra işkencede katledilen Devrimci İşçi İmran Aydın ölümünün 28. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    8 Mart mitingi | Krize, şiddete, savaşa karşı: Gücümüz birliğimiz
    8 Mart mitingi | Krize, şiddete, savaşa karşı: Gücümüz birliğimiz

    İstanbul'da kadınlar, krize, savaşa ve şiddete karşı birlikte mücadele mesajı verdikleri 8 Mart mitinginde buluştu.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Antik kentin koruyucusu Hatun nine Tethys'ine kavuştu
    Antik kentin koruyucusu Hatun nine Tethys'ine kavuştu
    Erzurum-Galatasaray maçı saat kaçta, kaç derecede oynanacak?
    Erzurum-Galatasaray maçı saat kaçta, kaç derecede oynanacak?
    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
    Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı
    Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı
    ING Bank, 19 bin 55 kişinin verilerini sızdırdı
    ING Bank, 19 bin 55 kişinin verilerini sızdırdı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ING Bank'ın çoğunluğu kendi müşterisi olmayan 19 bin 55 kişinin kişisel verilerini sızdırdığını duyurdu.

    Lüleburgaz Emek Platformundan miting gibi basın açıklaması
    Lüleburgaz Emek Platformundan miting gibi basın açıklaması

    Lüleburgaz'da krize ve yoksulluğa karşı düzenleyeceği miting yasaklanan Emek Platformunun basın açıklaması miting havasında geçti.

    İstinaftan ilk onay: Barış akademisyeni Füsun Üstel'e 1 yıl 3 ay hapis
    İstinaftan ilk onay: Barış akademisyeni Füsun Üstel'e 1 yıl 3 ay hapis

    İstinaf mahkemesi, barış akademisyeni Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel'e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e "Taklacı" tepkisi
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e "Taklacı" tepkisi

    Ordu'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisinin adayı İdris Naim Şahin'e "Taklacı" diyerek tepki gösterdi.

    AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Mahşerde hesap sorulmaz
    AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Mahşerde hesap sorulmaz

    AKP Milletvekili Kasım Gülpınar, AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarına ilişkin yeni bir vaatte bulundu: Mahşerde hesap sorulmaz.

    Erdoğan ve Bahçeli ilk ortak mitingi İzmir’de yapacak
    Erdoğan ve Bahçeli ilk ortak mitingi İzmir’de yapacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk ortak mitingi 17 Mart’ta İzmir’de yapacak.

    Balıkesir adayı Şuayyip Çetin: Belediye bütçesi halk için kullanılmalı
    Balıkesir adayı Şuayyip Çetin: Belediye bütçesi halk için kullanılmalı

    Balıkesir bağımsız adayı Şuayyip Çetin, pazarda halkla ve esnafla sohbet etti, Macarlar ve Karamanlar köylerini ziyaret etti.

    “Saray’da görevli 5 bin polis Yenimahalle’de oy kullanacak” iddiası
    “Saray’da görevli 5 bin polis Yenimahalle’de oy kullanacak” iddiası

    Ankara'da seçimlerin yakın geçtiği Yenimahalle'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı görevlisi 5 bin polisin oy kullanacağı iddiası TBMM gündemine taşındı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı
    İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı

    İzmir’deki bir ortaokulda seminer adı altında okula AKP bayrakları asıldı, seçim propagandası yapıldı. ÖVDER ve Eğitim Sen olaya tepki gösterdi.

    Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye mutabakatı tamamen uygulamadı​​​​
    Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye mutabakatı tamamen uygulamadı​​​​

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Erdoğan'ın yaptığı İdlib mutabakatının Türkiye tarafından tamamen uygulanmadığını söyledi.

    Sırrı Sakık: Tüm partiler Muş'ta HDP'ye karşı birleşti​​​​​​​
    Sırrı Sakık: Tüm partiler Muş'ta HDP'ye karşı birleşti​​​​​​​

    HDP Muş Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, Muş’ta yerel seçimde CHP de dahil olmak üzere tüm partilerin HDP'ye karşı birleştiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Beyoğlu'da 5 katlı apartmanda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti
    Beyoğlu'da 5 katlı apartmanda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

    Beyoğlu'da Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki bir apartmanda yangın çıktı. 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ağır.

    Amedspor tribünleri küçük bir Newroz gibi
    Amedspor tribünleri küçük bir Newroz gibi

    Diyarbakırlılar için tribünler, demokratik tepkilerin dile getirilebileceği en uygun alan haline gelmiş durumda.

    GÜNCELLENDİ
    Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak
    Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak

    Kayseri Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, rantçıyı anlayışa karşı ‘halkçı belediyecilik’ seçeneğiyle aday olduğunu söyledi.

    Hepimiz Hrant'ız mesela
    Hepimiz Hrant'ız mesela

    Nuray Sancar, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ‘Hepimiz Türküz’ açıklamasını yazdı.

    Federal Mogul işçileri: İşçiyi baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar
    Federal Mogul işçileri: İşçiyi baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar

    Kocaeli’de kurulu Federal Mogul’da çalışan işçiler krizle birlikte artan baskıları anlattı: Hem sayı baskısı hem de kameralarla izleniyoruz.