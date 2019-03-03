AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Mahşerde hesap sorulmaz

AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarına güncelleme yapıldı. Aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı olan AKP Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’daki seçim bürosu açılışında AKP'ye oy verenlerden mahşerde hesap sorulmayacağını söyledi.

İlçe Meclis Üyesi Adayı Celal Akıl’ın seçim bürosu açılışına katılan Gülpınar, partili adaylara oy isterken, bunun Allah’ın emri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak."

AKP milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'dan skandal sözler!

-Oyunuzu bize verdiğiniz için Allah sizden hesap sormaz

-Erdoğan'ı desteklemek imanımızın gereği pic.twitter.com/BSnl74npya — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 3, 2019

AKP'de her seçim arifesinde benzeri söylemlere rastlanıyor. AKP'ye oy vermeyi halka "Allah'ın emri" olarak anlatan politikacılara bu seçim döneminde Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katılmıştı. Yılmaz, "AK Parti'ye oy vermek mahşerde beraat belgesidir” demiş daha sonra tepkiler üzerine "Cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir" düzeltmesi yapmıştı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü ise AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin ziyareti sırasında “AK Partiye oy vermeyeni Allah çarpar" cümlesiyle gündeme gelmişti. (HABER MERKEZİ)

AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Oy vermeyeni Allah çarpar