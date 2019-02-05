AKP'ye oy vermenin ilahi sonuçlarında bugün: Oy vermeyeni Allah çarpar

AKP’ye oy vermenin getireceği ilahi sonuçlara ilişkin yeni bir skandal açıklama yapıldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’ye göre “AK Partiye oy vermeyeni Allah çarpar." İzmir'de CHP'den bu sözlere tepki geldi.

AKP Milletvekili İsmet Yılmaz’ın “AK Parti’ye oy vermek mahşerde beraat belgesidir” sözleri çok tartışılmış tepkiler üzerine Yılmaz, “Beraat değil berat dedim” açıklaması yapmıştı.

Ege’de Son Söz’ün haberine göre AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci tarafından ziyaret edilen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü, Zeybekci’ye çerçeve içinde Ayetel Kürsi hediye etti.

Hünü, “Kendisine layık değil ama Allah nazardan korusun diye bir Ayetel Kürsi hediye etmek istiyoruz. Allah ayağını düz bastırsın, hata, kaza vermesin. İnşallah belediye başkanımız olarak da bizi ziyaret etmeyi Allah nasip etsin” dedi.

Zeybekci ise “İnşallah bunu da 1 Nisan’da belediyeye koyarız” diye konuştu.

Sonrasında Hünü, “Ben belediye başkanından memnunum Allah da memnun etsin inşallah. Hepiniz de memnun olacaksınız, Bak AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” ifadelerini kullandı.

Hünü, Zeybekci’nin “Bak birileri yanlış anlar” demesi üzerine “Anlasın, ne anlarsa anlasın” karşılığını verdi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Hünü'nün açıklamasına tepki göstererek "Bu sözler ne ahlak ne din ne tarafsızlık ilkeleri açısından kabul edilebilir. Bu söze cevap vermek ancak aynı cehaletle, aynı yalakalıkla mümkün olabilir ki ne mutlu bize biz her ikisinden de çok uzağız" dedi.

Yücel, sözleri sarf eden Hünü'nün verdiği kredilerin derhal incelenmesi gerektiğini vurguladı: "Dağıtılan kredilerin kriteri de AKP'li olmaksa vay bu kooperatifin haline."

Bu ifadelere tepki vermeyen Zeybekci'yi de eleştiren Yücel, "İzmirliler 31 Mart'ta halkın tokadıyla gerekli cevabı verecek" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)