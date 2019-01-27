İsmet Yılmaz kendini savundu: "Beraat belgesi” demedim “berat" dedim

AKP Sivas milletvekili İsmet Yılmaz AKP'li adaya oy isterken, “Oy vermek mahşerde beraat belgesidir” sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı: 'Cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir.

Daha önce Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olan İsmet Yılmaz, önceki akşam Sivas'ta AKP Gençlik Kolları üyelerinin sorularını yanıtlarken AKP'nin adayı Hilmi Bilgin'e oy vermenin, “Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgesi (kurtuluş)” olacağı sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İsmet Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir” diyerek kendini savundu.

YILMAZ'IN AÇIKLAMASI

AKP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın, partisince Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki kütük evde düzenlenen programda muhtarlarla buluştuğu kaydedildi. Açıklamada, Yılmaz'ın burada yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada kendini şöyle savundu: Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi, seçimlerde yapılan bir tercihin de sorumluluğu vardır dedim. Hiç kimse seçimlerde yapılacak tercihin bir sorumluluğu yoktur diyebilir mi? Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin'dir. Biz Hilmi Bilgin'in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. Benim yaptığım bu tercih doğrudur denildiğinde, bir başkasının tercihinin de yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen mesaj bu olmasına rağmen Sayın Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılması doğru değildir. Okumuş, yazmış, görmüş bir kimseyim, herhalde Cenab-ı Allah'ın işine karışmam, milletin işine de karışmam.

Milletvekili Yılmaz, şöyle devam etti: Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir. Biz bu dünyada hakkın rızasını kazanmak için halkın rızasının alınması gerektiğine inanıyoruz ve o doğrultuda da çalışıyoruz. Fakir fukaraya yardımın doğru bir tercih olduğunu düşünürüz ve bunun da bir karşılığı olacağını söyleriz. Siyasette de doğru tercihte bulunursak bize yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmiş oluruz. Her şeyin en iyisini en doğrusunu da Allah bilir.” (AA)