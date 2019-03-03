Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye mutabakatı tamamen uygulamadı​​​​

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül’de yaptığı görüşmede karar altına alınan İdlib mutabakatın tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Kuveyt haber ajansı Kuna'ya verdiği röportajda, Türkiye’yi eleştiren Lavrov, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını, militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören mutabakatta Türkiye’nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

"TÜRKİYE’Yİ TEŞVİK EDİYORUZ"

Lavrov, şöyle konuştu: "Türk partnerlerimizi 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz. Türkiye'yle mutabık kalınan ateşkes rejimini gözetleme bahanesi altında terörist varlığının artmasına müsaade edilmemesi önemli. Silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören belgenin hükümleri henüz tamamen uygulanmadı."

"ANKARA VE TAHRAN'LA AKTİF ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Sputnik’in haberine göre Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın oluşturduğu Astana formatının etkinliğini kanıtladığını da savundu. Astana üçlüsünün inisiyatifiyle yapılan Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonucunda Suriyeli taraflar arasında siyasi sürecin başladığını söyleyen Lavrov, Moskova'nın Ankara ve Tahran'la kongrenin sonuçlarının hayata geçirilmesi için aktif çalışma yürüttüğünü ifade etti.

"TERÖR TEHDİDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ERKEN"

Lavrov, Suriye'de sahada belirgin bir istikrar sağlandığını, IŞİD'in yok edildiğini ancak terör tehdidinin sona erdiğini söylemek için erken olduğunu belirterek "Suriye ordusunun Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle gerçekleştirdiği bir dizi başarılı operasyonun ardından sahada belirgin bir istikrar sağlandı. Sözde devlet kurma amacı taşıyan IŞİD yok edildi. Ancak Suriye'deki terör tehdidinin tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)