02 Mart 2019 21:11

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Fotoğraf: Tuba Kara/DHA

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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rizespor oyuncusu Moroziuk'un 42'nci dakikada kırmızı kart gördüğü maç, sarı-lacivertli ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Serdar Aziz, 40. dakikada Soldado, 84. dakikada Moses(penaltı); Çaykur Rizespor'un gollerini de 4. ve 55. dakikada Melnjak kaydetti.

    SERDAR AZİZ İLK GOLÜNÜ ATTI

    Fenerbahçe'de Serdar Aziz, sarı lacivertli formayla ilk golünü Çaykur Rizespor maçında kaydetti. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Serdar Aziz, topu ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'nin beraberlik, kendisinin ise sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

    AYEW HAFTAYA CEZALI

    Maçıta sarı kart gören Andre Ayew, önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Mücadelenin 58'inci dakikasında oyunda dahil olan Ayew, aynı dakikada Saadane'ye yaptığı müdahale sebebiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

    MAÇIN HAKEMLERİ

    Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarca.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses (Dk. 90 Eljif), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Zajc (Dk. 58 Ayew), Tolgay, Soldado.

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abahou, Awaziem, Melnjak, Azubuike (Dk. 85 Musa), Abdullah, Umar Aminu (Dk. 73 Samudio), Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Boldrin, Vedat Muriç.

    MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

    Maçın önemli dakikarı şöyle:

    4'üncü dakikada Boldrin sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Moroziuk ile paslaşarak kullandı. Moroziuk'un ortasında ceza sahası içinde kafa vuran Melnjak, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

    18'inci dakikada Tolgay'dan aldığı pas ile rakip yarı sahasından kaleye doğru ilerleyen Zajc'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

    22'nci dakikada Zajc'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

    32'nci dakikada Boldrin'in ortasına kaleci Volkan müdahale etti. Topla buluşan Nakoulma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.

    40'ıncı dakikada Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte bulunan Hasan Ali'de kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda savunma engeline takılan meşin yuvarlak Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlara gönderdi: 2-1.

    42'nci dakikada Moses'a arkadan müdahalede bulunan Moroziuk ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

    45'inci dakikada Valbuena'nın yerden pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    46'ncı dakikada Moses'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan oyun alanına döndü. Soldado'nun müdahalesi sonrasında top auta çıktı.

    55'inci dakikada Boldrin'in pasında sağ taraftan savunma arkasına sarkarak topa sahip olan Vedat, meşin yuvarlağı Meljnak'a aktardı. Meljnak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

    62'nci dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

    80'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz ile Saadane arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yapılan itirazlar üzerine mücadelenin hakemi pozisyonu incelemek için VAR'a başvurdu. Pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, penaltı kararını değiştirmedi.

    84'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

    90+4'üncü dakikada Isla'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan çeldi. (SPOR SERVİSİ)

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