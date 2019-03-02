02 Mart 2019 20:54

CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik istifa etti

CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik, "parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle" istifa ettiğini duyurdu.

CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik istifa etti

Kolaj: Evrensel

    • Paylaş

    CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Çelik açıklamasında şunları ifade etti:

    "9 yaşında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde 42 yaşında İl Başkanlığı onurunu yaşarken parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle ve bugün de genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Bundan sonrada partimin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimi bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (HABER MERKEZİ)

    CHP'nin Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya oldu

    CHP'nin Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya oldu

    CHP’den aday olan Mithat Koçulu'nun katili Yenişeker istifa etti

    CHP’den aday olan Mithat Koçulu'nun katili Yenişeker istifa etti

    CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık istifa etti

    CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık istifa etti

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    İsveçli vekil Riazat, Leyla Güven'le dayanışma için açlık grevinde
    SONRAKİ HABER

    Berat Albayrak: Demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Felaket; evinize su faturasını bir militan getirmiş!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Medikal ahlak ve nabız yoklaması: İnsan zor anlarda karşısındakine ne diyeceğini bilemiyor

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Belki ‘yatar’a indirim gelir, bir güzel orman olur yazılarda...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ya hep ya hiç

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Büyülü gölün kaptanı

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Hüseyin Atabaş’a veda

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar - 4

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Devlet, mafya, siyaset: Filler ve Çimen

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Asi avukatlar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Uyurgezer’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak
    Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu: Kayseri kadınların kenti olacak

    Kayseri Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, rantçıyı anlayışa karşı ‘halkçı belediyecilik’ seçeneğiyle aday olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    8 Mart mitingleri: Kadınlar, krize, şiddete ve savaşa karşı alanlarda
    8 Mart mitingleri: Kadınlar, krize, şiddete ve savaşa karşı alanlarda

    8 Mart kutlamalarına hazırlanan kadınlar, ekonomik krizin yükünü reddediyor. Alanlarda savaşa, sömürüye ve şiddete karşı "Bir aradayız" denilecek.

    Hepimiz Hrant'ız mesela
    Hepimiz Hrant'ız mesela

    Nuray Sancar, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ‘Hepimiz Türküz’ açıklamasını yazdı.

    Federal Mogul işçileri: İşçiyi baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar
    Federal Mogul işçileri: İşçiyi baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar

    Kocaeli’de kurulu Federal Mogul’da çalışan işçiler krizle birlikte artan baskıları anlattı: Hem sayı baskısı hem de kameralarla izleniyoruz.

    Mutlu aşk yok ki dünyada
    Mutlu aşk yok ki dünyada

    Özgün E. Bulut, Louis Aragon’un “Mutlu Aşk Yok Ki Dünyada” şiirini ve şiirin yazıldığı dönemi yazdı.

    Tekirdağ bağımsız adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi
    Tekirdağ bağımsız adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Tuncay Sağıroğlu, Aygün Alüminyum işçileriyle bir araya geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Alinur Aktaş; Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu ve Türkan Saylan'ı hedef aldı
    Alinur Aktaş; Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu ve Türkan Saylan'ı hedef aldı

    Bursa Büyükşehir Belediyesinin AKP'li başkanı ve yerel seçim adayı Alinur Aktaş; Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu ve Türkan Saylan'ı hedef aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
    Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

    Antalyaspor - Ankaragücü maçının ardından Ankara’ya giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Erzurum-Galatasaray maçı saat kaçta, kaç derecede oynanacak?
    Erzurum-Galatasaray maçı saat kaçta, kaç derecede oynanacak?
    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
    Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı
    Bursa Kitap Fuarında geri sayım başladı
    Mart geldi, Bulgaristan’da баща марта (Baba Marta) bayramı kutlandı
    Mart geldi, Bulgaristan’da баща марта (Baba Marta) bayramı kutlandı
    CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik istifa etti
    CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik istifa etti

    CHP Dersim İl Başkanı Yılmaz Çelik, "parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle" istifa ettiğini duyurdu.

    İsveçli vekil Riazat, Leyla Güven'le dayanışma için açlık grevinde
    İsveçli vekil Riazat, Leyla Güven'le dayanışma için açlık grevinde

    Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, Leyla Güven'le dayanışma amacıyla 3 günlük açlık grevine başladı.

    Dersimli kadınlar 8 Mart şöleninde buluştu
    Dersimli kadınlar 8 Mart şöleninde buluştu

    Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında şölen düzenledi.

    Mamak'ta kadınlar polis engeline rağmen 8 Mart açıklaması yaptı
    Mamak'ta kadınlar polis engeline rağmen 8 Mart açıklaması yaptı

    Ankara Mamak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, polisin engelleme girişimine rağmen basın açıklaması yaptı.

    Hulusi Akar'dan Menbic operasyonu açıklaması: Talimat bekliyoruz
    Hulusi Akar'dan Menbic operasyonu açıklaması: Talimat bekliyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de yeni bir operasyon için hazırlık yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediklerini söyledi.

    AKP iktidarı boyunca 22 bini aşkın emekçi iş cinayetine kurban gitti
    AKP iktidarı boyunca 22 bini aşkın emekçi iş cinayetine kurban gitti

    TMMOB, İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

    Gazeteci İsmet Sefer’in görüntülerine el konuldu!
    Gazeteci İsmet Sefer’in görüntülerine el konuldu!

    HDK Halklar ve İnançlar Komisyonunun 2’nci Anadil Buluşmasını takip eden PİRHA Muhabiri İsmet Sefer’in görüntülerine polis el koydu.

    Akademisyenler, "OHAL’in Toplumsal Maliyetleri” raporunu değerlendirdi
    Akademisyenler, "OHAL’in Toplumsal Maliyetleri” raporunu değerlendirdi

    Akademisyenler, Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu'nun "2. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri” başlıklı raporunu değerlendirdi.

    Erdoğan HDP’yi hedef aldı: Bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a
    Erdoğan HDP’yi hedef aldı: Bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a

    Erdoğan HDP'li milletvekillerini hedefine koydu: Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok.

    Binali Yıldırım, EYT'li yurttaşa "Sabır" demekle yetindi
    Binali Yıldırım, EYT'li yurttaşa "Sabır" demekle yetindi

    AKP İstanbul Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takıldığını söyleyen bir vatandaşa "Sabır, biraz daha sabır" cevabını verdi.

    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Emekçiler gücüne güvenmeli
    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Emekçiler gücüne güvenmeli

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikte emekçilerle buluştu.

    Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi
    Erdoğan’ın Mardin mitingi nedeniyle kaldırım ve yollar yenilendi

    Erdoğan'ın Mardin mitingi nedeniyle tüm kurumlar seferber oldu, siyasi partilerin etkinlikleri yasaklandı, şehir Erdoğan fotoğraflarıyla donatıldı.

    Avcılar’da şiddete uğrayan kadının çocuğu: Babam annemi balkondan attı
    Avcılar’da şiddete uğrayan kadının çocuğu: Babam annemi balkondan attı

    İstanbul Avcılar’da uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evine giden kişi iddiaya göre kadını balkondan aşağıya attı.

    362. F Oturumu: Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın
    362. F Oturumu: Hasta mahpus Fatma Tokmak serbest bırakılsın

    F Oturumu'nun 362'nci haftasında hasta mahpus Fatma Tokmak’ın serbest bırakılması talep edildi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Rektörlüğü 8 Mart etkinliğini ‘siyasi’ diyerek yasakladı
    ODTÜ Rektörlüğü 8 Mart etkinliğini ‘siyasi’ diyerek yasakladı

    ODTÜ’de 8 Mart dolayısıyla gerçekleştirilmek istenen “Yerel Yönetimlerde Kadın” paneli konunun siyasi olması gerekçe gösterilerek yasaklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti
    Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti

    Haber takibi yaparken gözaltına alınan; sonrasında haklarında dava açılan gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti.