KOÜ Rektörlüğü bildiri dağıtımını engelleyen güvenliği kusurlu bulmadı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Metin Göktepe'nin katledilişinin 23. yılında İletişim Fakültesinde bildiri dağıtan öğrencilere müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin kusurlu olmadığını savundu.

Bildiri dağıtımları engellenen öğrencilerin güvenlik personeli hakkındaki şikayet dilekçesini değerlendiren Rektörlük, "suç niteliğinde herhangi bir davranmışta bulunulmadığını" savundu. Öğrencilerin dilekçesine yazılı olarak verilen cevapta, "güvenlik personellerinin etkili iletişim kuralları ve yetkili oldukları mevzuat konusunda eğitim aldıkları, personelin üniversite içinde huzur ve güven ortamı için mücadele ettiği" ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Metin Göktepe’nin katledilişinin 23. yıl dönümünde, “iktidara biat eden gazetecilik değil gerçeğin peşinde Metin Göktepe gazeteciliği” temalı bildirileri dağıtan gazetecilik öğrencilerine güvenlik görevlileri fiziksel müdehalede bulunmuştu. Güvenlik, yaşananları görüntüleyen Evrensel Muhabiri Okan Başal'ı da engellemeye çalışmıştı.

Olayın ardından bildiri dağıtan öğrenciler, üniversite yönetimine güvenliğin saldırgan tutumu ve haksız müdahalesine dair şikayet dilekçesi vermişlerdi. Üniversite yönetimi ise bildiri dağıtan öğrencilere ve muhabirimize soruşturma açmıştı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli Üniversitesinde Metin Göktepe bildirisine engelleme