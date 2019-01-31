KOÜ'de Metin Göktepe bildirisi dağıtan öğrencilere soruşturma
Kocaeli Üniversitesi, Metin Göktepe'ye ilişkin bildiri dağıtırken engellenen öğrencilere ve olayı haberleştiren muhabirimize soruşturma açtı.
Kocaeli Üniversitesinde Metin Göktepe'ye dair bildiri dağıtan Emek Gençliği üyelerine özel güvenlik engel olmak istedi (Fotoğraf: Evrensel)
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Metin Göktepe'nin katledilişinin 23. yıl dönümünde İletişim Fakültesi'nde bildiri dağıtırken özel güvenlik görevlileri tarafından engellenen öğrencilere ve yaşananları haberleştiren muhabirimize soruşturma açtı.
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne dayandırılan soruşturmada öğrencilere "huzuru bozacak şekilde yüksek sesle bağırmak" ve "izinsiz olarak bildiri dağıtmak" suçlamaları yöneltildi.
Öğrencilerden 7 Şubat'ta ilgili öğretim üyesinin odasında savunma yapmaları istendi.
NE OLMUŞTU?
Emek Gençliği üyeleri, 8 Ocak'ta KOÜ Umuttepe Kampüsü'ndeki İletişim Fakültesi'nde Metin Göktepe'nin katledilişine ilişkin "Türkiye'de gazeteci olmak" başlıklı bildiriyi dağıtmak istemişti. Metin Göktepe'nin de isminin bulunduğu Basın Şehitleri Köşesi önünde bildiri dağıtan öğrenciler, özel güvenliğin fiziksel müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Dağıtılan bildirileri toplayan ve Emek Gençliği üyelerine saldırarak ellerindeki bildirileri almaya çalışan özel güvenlik görevlileri, yaşananları görüntüleyen Evrensel Muhabiri Okan Başal'ı da engellemeye çalışmıştı.
Fakülte öğrencileri, özel güvenlik görevlilerini ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etmiş, muhabirimize ve Emek Gençliği üyelerine fiziksel müdahalede bulunan güvenlik görevlilerini engellemişti. (Kocaeli/EVRENSEL)