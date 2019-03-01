Erdoğan: Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ardahan'da düzenlenen mitingde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya seslenerek, "Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız" diyen Erdoğan devamında "Barış olmadan huzur olmaz, birlik olmadan dirlik olmaz. Dayanışma olmadan refah olmaz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÇUKUR TERÖRÜ GÜNLERİNDE 'İSTİKRAR' DEDİNİZ"

"Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde siz 'istikrar' dediniz. Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Ardahan'dan tüm bölgelere örnek olacak rekor düzeyde oy bekliyorum. Ardahan istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Barış olmadan huzur olmaz, birlik olmadan dirlik olmaz. Dayanışma olmadan refah olmaz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir."

"EN BASİT İHTİYAÇLARIN BULUNAMADIĞI ZAMANLARDA İKTİDARDA CHP VARDI"

"Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Ülkemiz kavgalar yüzünden ciddi bedeller ödedi. En basit ihtiyaç maddelerinin aranıp bulunamadığı zamanlarda iktidarda CHP vardı. Bu kuyruklar varlık kuyruğu. Tanzim satışlarla fiyatlar bir anda düştü, daha da düşüyor. Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız. Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız.

"BATIYA NE GÖTÜRDÜYSEK DOĞUYA DA ONU GÖTÜRDÜK"

"Batıya ne götürdüysek, Doğuya da onu götürdük. Doğu Anadolu'daki üniversite sayısını 18'e çıkardık. Son 17 yılda Ardahan'a 6 katrilyon yardım yaptık. Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık." (HABER MERKEZİ)