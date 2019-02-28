İngiltere’de Tarım Bakanı Brexit politikasını eleştirerek istifa etti

İngiltere’de Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı George Eustice, hükümetin Brexit politikasını gerekçe göstererek istifa etti.

Eustice istifasına gerekçe olarak Başbakan Theresa May’in Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneğini parlamentoya sunma sözü vermesini gösterdi.

İngiltere’nin Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesi halinde AB’nin yeni tavizler isteyeceğini savundu. Eustice İngiltere'de temmuzdan bu yana Brexit gerekçesiyle istifa eden 14’üncü bakan oldu.

İngiltere’de daha önce istifa eden bakanlar arasında 2 Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı ve bir çalışma bakanı da yer almıştı. (Londra/AA)

Brexit'in tarihi ertelendi, anlaşma 12 Mart'ta parlamentoya sunulacak

Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak