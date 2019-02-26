Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, üzerinde yeniden görüşülen Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda milletvekillerine “anlaşmasız ayrılık” ve “Brexit’in ertelenmesi’’ seçeneklerini oylamaya sunacağını açıkladı.

Brexit müzakereleri konusunda parlamentoyu bilgilendiren May, AB ile devam eden görüşmelerle revize edilecek anlaşmayı 12 Mart’ta parlamentoya sunacağını bildirdi.

May, anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart’ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamentoya sunulacağını belirterek, "İngiltere AB’den 29 Mart’ta anlaşmasız olarak ancak parlamentonun açık onayı olursa ayrılacak" dedi.

May bunun da reddedilmesi halinde 14 Mart’ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini parlamentoya sunacağını kaydetti.

Erteleme kararı alınması halinde ise bunun kısa süreli ve bir defaya mahsus olması gerektiğini belirten May, erteleme için haziran ayının sonunu işaret etti. May, revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunma sözü vermişti.

"Erteleme, anlaşmasız ayrılığı masadan kaldırmamalı" ifadesini kullanan May, "Bu ancak bir anlaşma sağlanmasıyla veya 50. maddenin iptaliyle mümkün olur ki bunu yapmayacağım” diye konuştu. İngiltere'nin, Lizbon Anlaşmasının "üyelerin birlikten ayrılma sürecini" düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü normal takvime göre, 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

May’i Brexit takvimini sıkıştırmak ve milletvekilleri üzerinde baskı oluşturmakla suçlayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise May’in bu baskıyla kendi anlaşmasını parlamentodan geçirmesi durumunda bunu onaylayıcı bir referanduma götürülmesini talep edeceklerini söyledi.

May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.İngiltere Parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti. May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor. Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyordu.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada büyük bir çoğunlukla reddedilmişti. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı. (DIŞ HABERLER)

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