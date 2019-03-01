Pakistan, gözaltındaki Hint pilot Varthaman'ı teslim etti

Pakistan düşürülen Hindistan uçağının pilotu Hintli Abhinandan Varthaman'ı, ülkesine teslim edildi.

İki ülke sınırındaki Wagah Sınır Kapısı'na getirilen pilotun yanında Hindistan'ın İslamabad'daki Hava Ataşeliği yetkilileri de yer aldı. Wagah Sınır Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirilen pilotun belgelerindeki eksikliklerden dolayı teslim süreci uzadı.

Sınır kapısından tekrar yakındaki bir askeri üsse götürülen pilota Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, Hava Ataşeliği ve Hindistan Hava Kuvvetleri yetkilileri de eşlik etti.

Pilot, belgelerdeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından Hindistan tarafında bekleyen Hint yetkililere teslim edildi.

PAKİSTAN: PİLOTA ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE DAVRANILDI

Pakistan'dan ayrılmadan önce ordu tarafından paylaşılan bir görüntüde konuşan Varthaman, Pakistan'da hedef saptamaya çalışırken vurulduğunu ve kendisini uçaktan fırlattığını belirterek, "İndiğim yerde birçok insan vardı ve kendimi kurtaracak tek kişi bendim. Silahımı düşürdüm ve kaçmaya başladım. İki Pakistanlı asker beni insanların elinden kurtardı" diye konuştu. Askerler tarafından götürüldüğü yerde kendisine ilk yardım yapıldığını söyleyen pilot, ardından hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Pilotun serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Gözaltında olduğu sürece kendisine uluslararası hukukun gerektirdiği gibi davranıldı" ifadesi kullanıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun bugün "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

PAKİSTAN VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan-Pakistan gerilimini görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorunu ele aldığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede Lavrov, ülkelerin evrensel terörle mücadele sözleşmelerine uyması ve bu konuda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün mekanizmalarının kullanılması gerektiğini dile getirdi" ifadesi yer aldı.

PAKİSTAN HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KISMEN AÇTI

Bu arada Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, ülke hava sahasının uçuşlara kısmen yeniden açıldığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada, Karaçi, İslamabad, Peşaver ve Ketta'da hava sahasının iç ve dış seferlere karşılıklı olarak açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lahor'daki dahil olmak üzere diğer tüm hava alanlarının, 4 Mart'a kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

Tamil Nadu eyaletinde halka hitap eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "teröre sert bir şekilde karşılık vermeyi" sürdüreceklerini söyleyerek Hindistan silahlı kuvvetlerinin Keşmir'deki saldırılara verdiği karşılıkla ülkedeki terör gruplarının etkisini azalttığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ile Hindistan arasında 1947’den bu yana süren Keşmir sorunu 14 Şubat’ta Hindistan topraklarında en az 40 askerin hayatını kaybettiği saldırıyla yeniden gündeme geldi. Hindistan, Pakistan’ı saldırıyı düzenleyen cihatçı teröristlere destek vermekle suçladı, Pakistan ise olayı kınadı ve iddiaları reddetti.

Hindistan 26 Şubat salı sabahı, saldırıyı üstlenen Ceyşü Muhammed’e yönelik hava saldırıları düzenledi. Pakistan, hava sahasını ihlal eden bu saldırılara 27 Şubat çarşamba günü karşılık verdi. Pakistan, Hindistan’a ait 2 hava aracını düşürdü ve 1 pilotu esir aldı. Pakistan Başbakanı İmran Han, daha sonra esir alınan pilotun “Barış arzularının göstergesi olarak” teslim edileceğini açıkladı ve diyalog çağrısı yaptı.

"Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Türkiye Cumhurbaşkanını arayacağım" diyen Pakistan Başbakanı Han, 29 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Bu süreçte Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin, Türkiye, Ürdün ve Rusya’nın da bulunduğu çok sayıda ülke taraflara itidal telkin etti. (DIŞ HABERLER)

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