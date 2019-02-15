Hindistan'dan Pakistan'a Keşmir tepkisi: Dünyadan izole edeceğiz

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 46 asker öldü. Hindistan, saldırıdan sorumlu tuttuğu Pakistan’ın uluslararası toplumdan izole edilmesi için her şeyi yapacağını söyledi. Pakistan ise saldırıyı kınarken, olayda sorumluluğu olduğu iddiasını reddetti.

Saldırı 14 Şubat’ta Srinagar kentine yönelik Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) konvoyuna yapıldı. Konvoyda 70 araç bulunuyordu.

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü'nün üstlendiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıyla ilgili "alçakça ve korkakça" ifadesini kullandı. Modi, saldırıda sorumluluğu olanların "Ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

Hindistan, saldırgan gruba müdahale etmediği için saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutuyor. Bakan Arun Jaitley, Hindistan’ın her türlü diplomatik adımı atarak Pakistan’ın uluslararası toplumdan izole edilmesini sağlayacağını söyledi.

Ceyş-i Muhammed örgütüne karşı küresel yaptırım uygulanmasını isteyen Hindistan, örgütün lideri Mesud Azhar'ın da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından terör listesine alınmasını talep ediyor. Hindistan'ın geçmişte bu yöndeki girişimleri, Pakistan'ın müttefiki Çin tarafından engellenmişti.

Arun Jaitley, Hindistan'ın 1996'da Pakistan'a ticari ayrıcalıklar sağlayan "En gözde ülke" statüsünü de kaldıracağını belirtti.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan kontrolündeki bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e “Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)” ve “Gilgit Baltistan” olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor. (DIŞ HABERLER)